13:05 (мск), источник: ТАСС
«Газпром» в I полугодии увеличил экспорт газа до рекордного уровня
Экспорт в страны дальнего зарубежья с начала года вырос на 25,7%
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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. «Газпром» в январе — июне этого года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на — 18% (на 39,8 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 260,8 млрд куб. м. Экспорт в страны дальнего зарубежья с начала года вырос на 25,7% (на 20,4 млрд куб. м), до 99,9 млрд куб. м, говорится в сообщении холдинга.
Экспорт газа в январе — июне этого года приблизился к исторически рекордному уровню для первого полугодия, который составляет 101,2 млрд куб. м.
В частности, «Газпром» в первом полугодии этого года увеличил поставки газа в Турцию (на 209,3%), Германию (на 43,4%), Италию (на 14,1%), Францию (на 15,1%), Румынию (на 264%), Польшу (на 18,6%), Болгарию (на 42,6%), Сербию (на 103%) и Грецию (на 24%). Также холдинг продолжал наращивать поставки газа в Китай по «Силе Сибири».
«Газпром» с начала года нарастил поставки газа из газотранспортной системы на внутренний рынок на 16% (на 19,1 млрд куб. м).
Ранее сообщалось, что «Газпром» в 2021 году планирует добыть 506,5 млрд куб. м газа, что на 11,7% выше показателя 2020 года, а экспортировать в Европу — 175−183 млрд куб. м газа по средней цене $200−206 за тыс. куб. м.