Ярослав Кузьминов ушел с поста ректора ВШЭ

Один из основателей НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, возглавлявший его на протяжении 28 лет, ушел с поста ректора, рассказал РБК источник, близкий к вузу, и подтвердил представитель университета.
Кузьминов станет научным руководителем НИУ ВШЭ и сменит на этой должности другого основателя университета, 87-летнего Евгения Ясина. Бывший министр экономики попросил освободить его по состоянию здоровья, сказал РБК представитель университета. Ясин станет почетным научным руководителем НИУ ВШЭ.
Ярославу Кузьминову 64 года. Среди руководителей ведущих университетов страны больше него на посту находятся только Виктор Садовничий Анатолий Торкунов, ректоры МГУ и МГИМО соответственно. Кузьминов был одним из авторов реформы образования 1997 года, участвовал в работе над «Стратегией-2020» и другими реформами экономики и системы госуправления.
Высшая школа экономики была основана в 1992 году постановлением Егора Гайдара, в то время премьер-министра. Кузьминов тогда стал самым молодым руководителем федерального вуза в стране.
Петр Канаев, Кирилл Сироткин