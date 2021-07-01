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18:54 (мск), источник: РБК

«Паническая реакция». Почему биткоин подешевел на 43% за второй квартал

За прошедшие три месяца стоимость главной криптовалюты упала более чем на $25 тыс. Что привело к снижению котировок и как это отразится на крипторынке в ближайшей перспективе.

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Источник: Reuters

Второй квартал 2021 года стал худшим для биткоина за последние три года — за этот период криптовалюта подешевела более чем на 43%. 1 апреля биткоин торговался на уровне $58,8 тыс., а сегодня, 1 июля, стоимость цифровой монеты составляет $33,6 тыс.

Снизилась и капитализация первой криптовалюты. В начале апреля она превышала $1,09 трлн, но к началу июля упала до $625 млрд, по данным CoinGecko. С чем связано падение котировок и означает ли оно переход к медвежьему рынку.

График BTCUSD от TradingView

Почему обрушился рынок

Основным триггером распродаж биткоина стали новости из Китая. Там власти запретили финансовым корпорациям оказывать услуги криптовалютным компаниям и усилили давление на майнинговые компании, запретив их деятельность в некоторых провинциях, объяснил финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. По его словам, все эти события вызвали паническую реакцию у инвесторов, которые стали распродавать цифровые монеты.

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«Распродажи устроили в большей степени те инвесторы, которые купили биткоин в течение последних 3−6 месяцев до майского обвала. В основном, это были розничные инвесторы с относительно небольшим капиталом», — отметил аналитик.

Крупные игроки, наоборот, используют падение и планомерно увеличивают свои позиции в биткоине, утверждает Кархалев.

В июне аналитическая компания Santiment сообщала, что крупные держатели биткоина и Ethereum продолжают накапливать цифровые монеты, несмотря на падение котировок. При этом, объем криптовалюты на биржах снижается.

График ETHUSD от TradingView
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Рынок в поиске катализаторов

Второй квартал оказался провальным с точки зрения рыночных показателей, однако текущий ценовой диапазон — $35−40 тыс. — несколько раз подтвердил свою устойчивость, считает старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев. По его мнению, говорить о начале медвежьего тренда рано, так как биткоин остается в стадии консолидации после шестикратного роста цены с прошлой осени.

«Чтобы выйти из текущего диапазона, нужны новые яркие события, которые смогут создать мощный импульс. Рынок ждет катализаторов роста», — подчеркнул аналитик.

Несмотря на плохие показатели второго квартала, биткоин остается в зоне накопления с перспективой роста, уверен Зуборев. Он прогнозирует, что конец третьего квартала окажется позитивным для криптовалютного рынка.

Финансовый аналитик криптобиржи Currency.com также спрогнозировал рост биткоина к четвертому кварталу текущего года. Он отметил, что статистически биткоин слаб в период с июня по октябрь, но монета еще не исчерпала потенциал в рамках нынешнего цикла роста.

Алексей Корнеев

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