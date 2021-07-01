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22:02 (мск), источник: Секрет Фирмы

Инвестфонд Сороса начал торговать биткоином. Сам миллиардер называл криптовалюту «типичным финансовым пузырём»

Инвестфонд американского миллиардера Джорджа Сороса Soros Fund Management начал торговать биткоинами и другими криптовалютами. Как стало известно журналистам, главный инвестиционный директор организации Дон Фицпатрик ведёт переговоры с целью вложить деньги в крупные блокчейн-проекты. В марте сообщалось, что фонд инвестировал в компании, занимающиеся инфраструктурой для криптовалютного рынка — биржи, управляющие активами и data-центры. При этом сам Сорос ещё в 2018 году крайне скептически высказывался о биткоине, назвав его «типичным финансовым пузырём».

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Источник: AP 2021

Как сообщили источники издания The Street, Дон Фицпатрик дала «зеленый свет на активную торговлю биткоинами и, возможно, другими криптовалютами». По словам собеседников журналистов, главный инвестиционный директор фонда и её команда изучали цифровые активы в течение некоторого времени перед тем как приступить к торговле.

Кроме того, издание рассказало о переговорах Фицпатрик с неназванными крупными компаниями, которые работают в сфере блокчейна.

В марте Фицпатрик заявила, что на Уолл-стрит начали проявлять интерес к биткоину и воспринимать его всерьёз. По словам директора фонда Сороса, инвесторы стали сильнее опасаться обесценивания традиционных валют.

По её прогнозам, угрозой для биткоина в ближайшее время станет появление у центробанков различных государств собственных цифровых валют. Однако это не сможет полностью искоренить первую криптовалюту, заявила она.

Биткоин от TradingView

Ещё в 2018 году Джордж Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе называл биткоин «типичным финансовым пузырём». По его словам, токен растёт за счёт огромного потока инвестиций «диктаторских режимов», которые пытаются таким образом свить себе «гнездышко» за границей.

«Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и курс валюты не может меняться на 25% в день. Биткоин, например, не может использоваться для зарплаты, поскольку зарплата не может понижаться на 25% в день», — говорил миллиардер.

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Soros Fund Management — это второй самый успешный хедж-фонд в мире по оценке издания Institutional Investor. С момента своего основания в 1970 году Джорджем Соросом и Джимом Роджерсом фонд приносит инвесторам 44% годовых.

В июне биткоин рухнул до $31 296 на фоне последних решений китайских властей, которые последовательно выступают против этой криптовалюты. Под ударом оказались свыше 90% мощностей по добыче биткоина в стране, или треть мощностей глобальной сети. В Китае обеспечивается 65% майнинга первой криптовалюты. Впрочем, падение биткоина не продолжилось. По состоянию на 1 июля, главная криптовалюта торгуется на уровне $33 400, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

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