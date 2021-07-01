Инвестфонд Сороса начал торговать биткоином. Сам миллиардер называл криптовалюту «типичным финансовым пузырём»

Как сообщили источники издания The Street, Дон Фицпатрик дала «зеленый свет на активную торговлю биткоинами и, возможно, другими криптовалютами». По словам собеседников журналистов, главный инвестиционный директор фонда и её команда изучали цифровые активы в течение некоторого времени перед тем как приступить к торговле.
Кроме того, издание рассказало о переговорах Фицпатрик с неназванными крупными компаниями, которые работают в сфере блокчейна.
В марте Фицпатрик заявила, что на Уолл-стрит начали проявлять интерес к биткоину и воспринимать его всерьёз. По словам директора фонда Сороса, инвесторы стали сильнее опасаться обесценивания традиционных валют.
По её прогнозам, угрозой для биткоина в ближайшее время станет появление у центробанков различных государств собственных цифровых валют. Однако это не сможет полностью искоренить первую криптовалюту, заявила она.
Ещё в 2018 году Джордж Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе называл биткоин «типичным финансовым пузырём». По его словам, токен растёт за счёт огромного потока инвестиций «диктаторских режимов», которые пытаются таким образом свить себе «гнездышко» за границей.
«Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и курс валюты не может меняться на 25% в день. Биткоин, например, не может использоваться для зарплаты, поскольку зарплата не может понижаться на 25% в день», — говорил миллиардер.
Soros Fund Management — это второй самый успешный хедж-фонд в мире по оценке издания Institutional Investor. С момента своего основания в 1970 году Джорджем Соросом и Джимом Роджерсом фонд приносит инвесторам 44% годовых.
В июне биткоин рухнул до $31 296 на фоне последних решений китайских властей, которые последовательно выступают против этой криптовалюты. Под ударом оказались свыше 90% мощностей по добыче биткоина в стране, или треть мощностей глобальной сети. В Китае обеспечивается 65% майнинга первой криптовалюты. Впрочем, падение биткоина не продолжилось. По состоянию на 1 июля, главная криптовалюта торгуется на уровне $33 400, свидетельствуют данные портала CoinDesk.