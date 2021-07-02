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01:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Биткоину предсказали болезненное будущее

К концу первого полугодия 2021 года биткоин потерял почти половину своей максимальной стоимости, зафиксированной в апреле, и на фоне существующих рисков можно предсказать, что криптовалюту ждет болезненное будущее, пишет CNBC.

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Источник: Reuters

Первый из упомянутых рисков связан с усилиями стран мира по ужесточению регуляции сектора. Серьезное давление на биткоин оказала политика Китая, который закрыл ряд майнинговых проектов и запретил крупным банкам вести дела с криптокомпаниями. Власти Британии, в свою очередь, запретили торговать на своей территории одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance.

Проблемой может быть и «избыточная регуляция» в США, указал глава крипто-стартапа StormX Саймон Ю. Он заметил, что в этой стране криптовалютами с различных ракурсов занимается сразу целый ряд ведомств и в итоге принимаемые ими решения слишком сложно исполнять.

Биткоин от TradingView

Еще один риск для биткоина — серьезная волатильность и резкие колебания цены. После апрельского максимума в почти 65 тысяч долларов цена падала до 28,911 в июне, а потом снова поднялась до отметки в 34 тысячи долларов. Те, кто купил биткоины в январе и продал в апреле, удвоили свои вложения, однако если продать его сегодня, то выгода составила бы только 18 процентов.

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Впрочем, это все еще выгоднее, чем вложения в компании американского индекса S&P 500, который вырос с начала года на 16 процентов.

Кроме того, проблемой для биткоина могут стать и экологические соображения: для майнинга требуется много электричества, а выработка энергии приводит к серьезным выбросам в атмосферу. На это в мае указывал основатель Tesla Илон Маск. Он сообщил, что компания больше не планирует продавать свои машины за криптовалюту ради заботы об окружающей среде. Это привело к падению стоимости биткоина.

Из регуляционных усилий государств сильнее всего по цене криптовалюты в последнее время била политика Пекина. В частности, именно на негативных новостях из Китая биткоин дешевел до отметки ниже 30 тысяч долларов в середине июня, когда участвовать в сделках с криптовалютами запретили крупнейшим банкам и платежной системе Alipay.

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