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04:10 (мск), источник: Forbes

Выручка майнеров двух самых популярных криптовалют в июне упала почти в два раза

Общая выручка майнеров двух самых популярных криптовалют в июне сократилась почти в два раза. Об этом, ссылаясь на собственные данные, пишет специализированный портал The Block.

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Источник: Reuters

В мае майнеры биткоина в общей сложности заработали порядка $1,45 млрд, в июне же их выручка сократилась на 42%, опустившись до $839 млн. К этому привело снижение цены цифровой валюты и уменьшение объемов транзакций, отмечает издание.

Общая выручка майнеров биткоина и Ethereum снизилась на 42% и 53% соответственно в июне по сравнению с предыдущим месяцем.

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Ранее, в июне, цена биткоина впервые за последние полгода упала ниже $30 000. На стоимость криптовалюты негативно повлияло то, что Илон Маск обратил внимание на проблему объема электроэнергии, требующейся для ее майнинга и транзакций. Другим фактором стали ограничения, введенные властями Китая. В мае они запретили платежным сервисам и банкам проводить операции с криптовалютами.

По оценке вице-президента по развитию бизнеса майнинговой компании Foundry Кевина Чжана, из-за решения китайский властей к началу июля более 90% майнеров в стране могли остановить работу.

Выручка манеров Ethereum, как пишет The Block, упала до $1,1 млрд — против рекордных $2,35 млрд, заработанных в прошлом месяце. При этом только $166 млн июньской выручки пришлись на комиссии за транзакции, поскольку средняя комиссия в июне снизилась более чем на 90%, отмечает портал.

Биткоин от TradingView

К концу июня цена Ethereum также упала вслед за остальными токенами, опустившись 22 июня предельно близко к отметке в $1700 — минимальному значению за почти три месяца. C тех пор цифровая валюта частично отыграла падение и на момент публикации (19:07 мск), согласно данным Coindesk, торговалась по $2096.

Цена биткоина на момент написания материала составляла $33 305, теряя в стоимости 2,29% за последние 24 часа.

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