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22:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Прожиточный минимум в 2022 году составит 11 950 рублей

Прожиточный минимум для трудоспособного населения России с 1 января 2022 года установлен в размере 13 026 руб., указано в постановлении правительства, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Прожиточный минимум на душу населения в целом по РФ на 2022 год установлен в размере 11 950 руб.

Источник: Reuters

Прожиточный минимум на детей в 2022 году увеличен до 11 592 руб. (на 289 руб.), для пенсионеров — до 10 277 руб. (на 255 руб.).

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Прожиточный минимум трудоспособного населения на 2021 год, который рассчитывался по другой методике, составляет 12 702 руб., на душу населения — 11 653 руб.

Величины федерального и регионального прожиточного минимума используются при расчете пособий. С 1 января федеральный прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) рассчитываются не на основе потребительской корзины, а в зависимости от медианных дохода и зарплаты.

В мае Минтруд предложил отвязать от потребительской корзины расчет региональных прожиточных минимумов. Вместо этого предлагается использовать региональные коэффициенты к федеральному показателю.

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