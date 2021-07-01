Прожиточный минимум в 2022 году составит 11 950 рублей

Прожиточный минимум на детей в 2022 году увеличен до 11 592 руб. (на 289 руб.), для пенсионеров — до 10 277 руб. (на 255 руб.).
Прожиточный минимум трудоспособного населения на 2021 год, который рассчитывался по другой методике, составляет 12 702 руб., на душу населения — 11 653 руб.
Величины федерального и регионального прожиточного минимума используются при расчете пособий. С 1 января федеральный прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) рассчитываются не на основе потребительской корзины, а в зависимости от медианных дохода и зарплаты.
В мае Минтруд предложил отвязать от потребительской корзины расчет региональных прожиточных минимумов. Вместо этого предлагается использовать региональные коэффициенты к федеральному показателю.