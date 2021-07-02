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01:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В правительстве оценили стоимость системы долговременного ухода для пожилых

Минтруд представил в правительство первые оценки будущих расходов на систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. По данным «Ъ», к 2030 году при распространении на всю страну она может потребовать от 300 до 600 млрд руб. в год, а число работников, занятых в этой системе, может составить до полумиллиона человек, число клиентов — до 1,9 млн. Источник финансирования этой самой крупной инициативы в социальной сфере за очень долгий период пока не определен.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Минтруд представил в правительство первые оценки стоимости внедрения в РФ системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Система долговременного ухода подразумевает сопровождение и реабилитацию, в том числе на дому, для тех людей, которые частично или полностью потеряли способность повседневно жить самостоятельно, без посторонней поддержки.

Создание системы долговременного ухода к 2030 году является одной из целей нацпроекта «Демография», Минтруд обсуждает ее конструкцию при участии Минздрава, Минфина, Минэкономики и Агентства стратегических инициатив с 2018 года. За последние три года пилотные проекты по внедрению системы начались в 24 регионах страны — их методологом выступает благотворительный фонд «Старость в радость».

Сейчас расходы на проведение «пилотов» финансирует федеральный бюджет — до 2024 года их стоимость составит 10,7 млрд руб.

В перспективе для федерализации этой инициативы правительство рассматривало возможность сделать ее частью системы социального страхования. В качестве вариантов ее финансирования обсуждались дополнительный страховой тариф в рамках уже существующего (сейчас — 2,9% от фонда оплаты труда) и выделение средств из условных резервов ФСС и ПФР.

Однако сейчас, как рассказал «Ъ» источник в правительстве, оба эти варианта выглядят нереалистичными из-за масштаба предполагаемых расходов.

Как рассказали «Ъ» в правительстве, ежегодные расходы на систему в масштабах страны к 2030 году могут составить от 500 до 700 млрд руб.

По оценке источника «Ъ» в Минтруде, расчеты ведомства предполагают более низкие траты: в пределах 330 млрд руб. Для сравнения, объем бюджета ФСС на 2021 год составляет чуть более 800 млрд руб.

«Объем профицита ФСС — не более 100 млрд руб., еще около 200 млрд — это РОПС ПФР, этих денег не хватит даже на запуск системы в представленном варианте в течение одного года», — отмечает источник «Ъ» в Белом доме.

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Расходы, по его словам, в первую очередь определяются заложенными в проект объемами помощи (не менее 28 часов ухода в месяц на каждого нуждающегося), дорогой оказалась и процедура типизации потенциальных получателей услуг, предваряющая составление для них индивидуальной программы поддержки. Расхождения в цифрах могут быть вызваны разными параметрами предлагаемой системы.

По словам источника «Ъ», пока Минтруду не удалось согласовать проект системы с Минфином именно из-за ее стоимости. «Чтобы профинансировать этот вариант долговременного ухода, необходимо или создавать постоянную федеральную программу с финансированием из бюджета по аналогии, например, с ФЗ “14 высокозатратных нозологий”, или вводить новый тариф соцвзносов для бизнеса — не менее 1,5−2% (ФОТ.— “Ъ”). К этому пока никто не готов», — отмечает он.

Вероятно, в перспективе министерство будет одновременно искать способы снизить стоимость системы долговременного ухода или растянуть сроки ее внедрения. Напомним, речь по существу идет о решении проблемы, связанной с демографическими трендами (ростом числа граждан старших возрастов из-за роста продолжительности жизни и в связи с этим ростом абсолютного числа нуждающихся в долговременном уходе); ранее, при создании системы социального страхования, она, по крайней мере в таких масштабах, не требовалась.

«Система долговременного ухода может стоить даже до 300 млрд руб. в год, и почти треть из них вернется в бюджет в виде страховых взносов с зарплат персонала», — уверен глава Ассоциации профессиональных участников СДУ Александр Шкребело.

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По словам директора благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизаветы Олескиной, финансирование системы долговременного ухода не может быть только федеральным — часть расходов должны взять на себя регионы. «При этом важно помнить, что, с одной стороны, до 28 часов ухода в неделю, которыми мы обеспечиваем нуждающихся в рамках “пилота”, это большой шаг в развитии системы социальной помощи по сравнению с тем, что было. С другой стороны, части людей понадобится помощь в большем объеме, а кому-то и круглосуточно», — говорит она.

К более медленному внедрению системы правительство может подталкивать и потребность в ее кадровом обеспечении. Как пояснили «Ъ» в Минтруде, по оценке ведомства, потребность в кадрах для системы долговременного ухода, которая позволила бы предоставлять соответствующие услуги всем нуждающимся (их число может доходить до 1,9 млн человек), составляет порядка 500 тыс. человек.

Это почти в пять раз больше, чем занято в отрасли со стороны государства сейчас (114 тыс. человек, по данным Росстата), и сопоставимо с числом врачей в государственных больницах (575 тыс.). Часть необходимых соцработников, по данным источника «Ъ», будет нанято напрямую государством, но большая часть таких рабочих мест будет создана в негосударственном секторе, предполагается, что их будут обеспечивать в том числе профильные НКО.

При этом, видимо, в чисто рыночное решение проблемы или в решение ее средствами «третьего сектора» у государства есть все основания не верить: несмотря на бурное развитие НКО в стране, без госфинансирования эту систему Минтруд себе не представляет.

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Создание нового сегмента работников такого масштаба потребует не только увеличения числа выпускников вузов по профилю «социальный работник» и смежным специальностям в ближайшие годы, но и поставит перед правительством ряд проблем, аналогичных существующим в отношениях с «бюджетниками». Это, видимо, необходимость регулировать их зарплаты (возможно, в сложном диалоге с профсоюзами — это сейчас происходит с врачами), справляться с перетоками кадров из региона в регион и отслеживать качество оказываемых услуг.

Впрочем, как отмечает проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова, такое число соцработников будет востребовано, если все нуждающиеся в уходе будут получать помощь только от них. «Но за многими, как и сейчас, будут ухаживать их семьи, поэтому в итоге их число может оказаться меньше», — говорит она.

Отметим, что создание такой системы является важной моральной дилеммой для общества.

Традиционно уход за немощными людьми старшего поколения считается обязанностью семьи, появление альтернативы в лице создающейся государством системы социальной поддержки долгосрочно изменит эти негласные, но существующие десятилетиями и важные для общества договоренности.

При этом в соцсфере это сейчас крупнейшая предложенная инновация после создания всеобщей пенсионной системы в 1960-х, хотя и на порядок менее дорогостоящая — и крайне важная: число людей, остающихся в конце жизни и без ухода, и без адекватной поддержки семьи, растет и, видимо, будет расти и далее.

Анастасия Мануйлова

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