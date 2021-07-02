10:13 (мск), источник: ТАСС
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по 10 тыс. рублей
Деньги будут перечислены одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет не позднее 1 сентября 2021 года.
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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по 10 тыс. рублей в августе — декабре 2021 года. Об этом в пятницу сообщила
«В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей, постановляю произвести в августе — декабре 2021 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей», — говорится в документе.
В указе отмечается, что деньги будут перечислены «одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года)».