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14:57 (мск), источник: Ведомости

Путин подписал закон об отмене НДС для предприятий общепита с выручкой до 2 млрд рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, обнуляющий налог на добавленную стоимость для предприятий общественного питания с выручкой менее 2 млрд руб. Такой документ опубликован на официальном интернет-портал правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Помимо этого, удельный вес доходов за год от оказания услуг общественного питания в общей сумме доходов составляет не менее 70%, а среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в каждом субъекте России.

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С такой инициативой Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2021, который прошел в начале июня. При этом, как отмечал президент, за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15% даже в том случае, если численность персонала компании вырастет до 1 500 человек, а сейчас этот порог 250 человек.

Власти Москвы в январе этого года обращались к правительству России с аналогичной просьбой. Данная мера «позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть сложный период», связанный с действующими ограничениями, говорил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. С просьбой об обнулении НДС для ресторанной отрасли к Путину обращался и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Только в Москве из-за пандемии в 2020 г. закрылось 208 заведений, сообщали аналитики консалтинговой компании JLL. Президент Ассоциации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров говорил, что физически лишилось бизнеса порядка 40% предпринимателей. «Кто-то отдал свое предприятие или большую долю другим, кто-то продал», — отмечал он.

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