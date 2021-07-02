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18:05 (мск), источник: РБК

Эрмитаж начал переговоры о выпуске NFT-токенов на произведения искусства

В государственном музее отмечают, что для этого может потребоваться уточнение текущего законодательства.

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Источник: РИА "Новости"

Государственный Эрмитаж ведет переговоры с криптовалютной биржей Binance о выпуске и продажах невзаимозаменяемых токенов (NFT) на произведения искусства. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на начальника юридического отдела музея Марину Цыгулеву. По ее словам, пока музей только рассматривает возможность выпуска собственных NFT-токенов, поскольку для этого может потребоваться уточнение законодательства.

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В перспективе Эрмитаж может привлекать финансирование благодаря NFT-проектам, однако на данный момент не понятно, попадают ли NFT-токены под существующее в России регулирование цифровых активов, отметила представитель музея. По ее словам, в данной ситуации было бы лучше вывести NFT-токены из регулирования, как это предлагает Банк России.

Цыгулева пояснила, что в музее все произведения искусства находятся на праве императивного управления, поэтому государственное учреждение может продать только неисключительные права. По словам представителя Эрмитажа, это вносит некоторые сложности при выходе на рынок NFT, однако не исключает такую возможность. NFT-токены можно использовать для привлечения средств, например, на реставрацию, отметила Цыгулева.

В марте текущего года стало известно, что Эрмитаж планирует провести первую в России выставку NFT-токенов в сфере искусства. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Эрмитаж 20/21». Использование невзаимозаменяемых токенов в художественной сфере сегодня — наиболее актуальная повестка в области современного искусства, считают в музее.

Алексей Корнеев

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