18:05 (мск), источник: РБК
Эрмитаж начал переговоры о выпуске NFT-токенов на произведения искусства
В государственном музее отмечают, что для этого может потребоваться уточнение текущего законодательства.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Государственный Эрмитаж ведет переговоры с криптовалютной биржей Binance о выпуске и продажах невзаимозаменяемых токенов (NFT) на произведения искусства. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на начальника юридического отдела музея Марину Цыгулеву. По ее словам, пока музей только рассматривает возможность выпуска собственных
В перспективе Эрмитаж может привлекать финансирование благодаря
Цыгулева пояснила, что в музее все произведения искусства находятся на праве императивного управления, поэтому государственное учреждение может продать только неисключительные права. По словам представителя Эрмитажа, это вносит некоторые сложности при выходе на рынок NFT, однако не исключает такую возможность.
В марте текущего года стало известно, что Эрмитаж планирует провести первую в России выставку
Алексей Корнеев