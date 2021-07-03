00:55 (мск), источник: Газета.Ру
В ногу со временем: Банк России исследует системные крипториски
ЦБ отреагировал на запрос от физлиц и бизнеса о легализации криптовалют.
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В исследовании, которое Банк России намерен провести в июле, примут участие Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк,
После мощного ралли биткоина и других криптовалют многие страны пришли к осознанию скорой необходимости регуляции рынка цифровых активов. По приведенным президентом РАКИБ Юрием Припачкиным данным Россия входит в тройку государств — лидеров по использованию цифровых валют, соответственно такой шаг со стороны ЦБ, как регуляторного органа, достаточно очевиден.
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«Хотя текущая позиция ЦБ по отношению к криптовалютам и негативная, между цифровым рублем, реализация которого — вопрос времени, и остальными криптовалютами, пропасть не такая большая, и эксперты ЦБ наверняка это понимают», — предположил Восквицов.
Если обращаться к современному мировому опыту, Сальвадор, например, уже узаконил биткоин в качестве платежного средства, в Эстонии и Японии криптовалюта является альтернативным средством платежа. Такие страны как Аргентина, Испания, Беларусь, Новая Зеландия и Сингапур создали достаточно комфортные и благоприятные условия для развития криптоиндустрии.
Однако многие аналитики и члены правительств разных стран опасаются серьезных рисков, связанных с такими финансовыми активами. Регуляторные органы считают криптовалюты прямым конкурентом национальных платежных систем и инструментов. Это неминуемо осложняет развитие такого рода активов на финансовых рынках многих стран.
В частности, Китай в начале этого года сильно ужесточил свою политику в отношении крипты, запретив майнинг цифровых монет на территории нескольких провинций, что повлекло за собой стремительное падение хешрейта (общая вычислительная мощность подключенного к сети оборудования, которая отвечает за продуктивность майнинга) биткоина на 50%.
В некоторых странах предпочитают бороться не с самими цифровыми финансовыми активами (ЦФА), а с посредниками, через которых частные инвесторы обмениваются ими. Так, в Великобритании по инициативе Национального Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) 26 июня этого года ввели запрет на работу одной из крупнейших в мире криптобирж Binance. А Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) в тех же числах, наоборот, разрешило криптобирже Coinbase вести деятельность по хранению крипты.
Федеральное правительство Соединенных Штатов собирается ужесточать свою политику в отношении регулирования цифровых финансовых активов.
Тем не менее власти некоторых штатов активно поддерживают внедрение криптовалют. Например, штат Вайоминг активно принимает законы в поддержку компаний, работающих в криптоиндустрии. А губернатор Техаса Грег Эбботт в мае этого года принял «Закон о виртуальной валюте», в котором криптовалюта была признана безопасной транзакцией и внесена в Единый торговый кодекс.
В словах некоторых экспертов явно прослеживается пессимистичный настрой относительно будущих изменений в регулировании деятельности крипторынка в России. С 1 января уже вступил в силу закон о регулировании ЦФА, который позволяет проводить операции с криптоактивами, но при этом их выпуск и оборот стал осуществляться специальными организациями, подконтрольными ЦБ.
Генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл
«Согласно Национальной оценке рисков, вероятность использования виртуальных активов в схемах отмывания денег является высокой, — говорил тогда Негляд “Ведомостям”. — Кроме того, с 1 января 2021 г. в силу вступили поправки в российское антиотмывочное законодательство, обязывающие субъекты этого закона и Росфинмониторинг отслеживать и анализировать операции с цифровой валютой».
Роман Потоцкий, основатель социальной сети XQR, более критично настроен в отношении ограничительной политики по крипторынку и видит проблему отнюдь не в отмывании денег.
«Власть не понимает, что важна не печать денег, а то, что можно на них купить. По сути, абсолютно все равно в чем собирать налоги: в постоянно падающих классических деньгах, в растущих акциях или криптовалютах», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
В своем комментарии эксперт также отметил, что на свободное использование криптовалют согласятся только страны, которые