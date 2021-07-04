Президент «Мираторга» назвал способ добиться высоких зарплат в России

Из-за таких низких зарплат нет спроса на простые профессии, продолжил он. «Конечно, когда зарплаты низкие, кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком?» — сказал президент «Мираторга».
По его мнению, попытка решить проблемы через ввоз мигрантов является иллюзией. «Если мы смотрим стратегически на развитие холдинга или отрасли, вопрос мигрантов не должен стоять», — считает он.
По словам Линника, для выхода из сложившейся ситуации есть «масса инструментов». В частности, он предложил ограничить квоты на трудовых мигрантов в три-четыре раза, а также заявил, что видит «здравый смысл» в идее заменить иностранных рабочих заключенными.
На фоне пандемии и антикоронавирусных ограничений российские власти неоднократно говорили о нехватке трудовых мигрантов. В частности, дефицит иностранной рабочей силы появился в строительной отрасли, а также в сельском хозяйстве.
«Могу лишь констатировать, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов», — говорил в апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На фоне нехватки рабочих рук в отраслях стали предлагать свои решения проблемы. В частности, Минсельхоз предложил завозить рабочих-мигрантов на чартерных поездах: пока ввозить рабочих в Россию можно только самолетами, но для участников отрасли это дорого. В свою очередь ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными. К примеру, их могут привлечь к работе на предприятиях Байкало-Амурской магистрали (БАМ).