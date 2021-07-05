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03:14 (мск), источник: Известия

Кредитование самозанятых предложили выделить в отдельный сегмент

По итогам анализа обращений россиян и диалога с представителями власти, банков и платформ-агрегаторов Общероссийский народный фронт (ОНФ) сформировал список необходимых мер для повышения доступности льготного кредитования самозанятых, рассказали «Известиям» в организации. Перечень планируется направить в ЦБ и Минэк.

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Источник: Известия

Основные его положения таковы: выделение кредитования самозанятых в отдельный сегмент (сейчас оно включено в потребительское), прощение процедур оформления льготных кредитов, развитие системы удаленной идентификации и сбора биометрических данных, а также верификация доходов самозанятых со стороны платформ, с которыми они сотрудничают, и учет доходов на электронных кошельках наравне со средствами на банковских картах.

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Такие меры позволят снизить банковские затраты на обслуживание кредитных программ для работающих на себя и, следовательно, повысить заинтересованность финансовых организаций в работе с ними, уверены в организации.

Инициативы ОНФ сводятся к усилению контроля над личностью самозанятого, категоричен аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Прохождение биометрической идентификации и раскрытие данных электронных кошельков могут быть не всем по нраву. Дело не только в том, что такая система предполагает возможность тотального контроля над человеком с помощью электронных систем, но и в том, что данные, предоставленные гражданином, не являются на практике на 100% защищенными от кражи и мошеннических действий, констатировал эксперт.

Предложение по выделению займов для самозанятых в отдельный сегмент малореализуемо в силу устоявшихся моделей кредитования, категоричен директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. В большей степени улучшить ситуацию помогут другие инициативы, которые позволят банкам при рассмотрении заявок получать больше информации о реальном уровне доходов работающих на себя, заключил эксперт.

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