03:14 (мск), источник: Известия
Кредитование самозанятых предложили выделить в отдельный сегмент
По итогам анализа обращений россиян и диалога с представителями власти, банков и
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Основные его положения таковы: выделение кредитования самозанятых в отдельный сегмент (сейчас оно включено в потребительское), прощение процедур оформления льготных кредитов, развитие системы удаленной идентификации и сбора биометрических данных, а также верификация доходов самозанятых со стороны платформ, с которыми они сотрудничают, и учет доходов на электронных кошельках наравне со средствами на банковских картах.
Такие меры позволят снизить банковские затраты на обслуживание кредитных программ для работающих на себя и, следовательно, повысить заинтересованность финансовых организаций в работе с ними, уверены в организации.
Инициативы ОНФ сводятся к усилению контроля над личностью самозанятого, категоричен аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. Прохождение биометрической идентификации и раскрытие данных электронных кошельков могут быть не всем по нраву. Дело не только в том, что такая система предполагает возможность тотального контроля над человеком с помощью электронных систем, но и в том, что данные, предоставленные гражданином, не являются на практике на 100% защищенными от кражи и мошеннических действий, констатировал эксперт.
Предложение по выделению займов для самозанятых в отдельный сегмент малореализуемо в силу устоявшихся моделей кредитования, категоричен директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. В большей степени улучшить ситуацию помогут другие инициативы, которые позволят банкам при рассмотрении заявок получать больше информации о реальном уровне доходов работающих на себя, заключил эксперт.