Обновленные купюры всех номиналов получат индивидуальные номера

По его словам, серийный номер в банкнотах новой модификации будет уникальным, не повторяющимся в банкнотах других номиналов.
«Сейчас на купюрах разных номиналов и модификаций можно встретить один и тот же номер. Чтобы идентифицировать ту или иную конкретную банкноту, необходимо указывать не только этот номер, но и номинал. После модернизации банкнотного ряда банкноту можно будет идентифицировать по одному лишь номеру, что значительно упростит многие учетные и иные операции», — пояснил он.
Как сообщил Михаил Алексеев, новая система нумерации позволит использовать коды с выявлением ошибки. По оценкам ЦБ, это до десяти раз уменьшит количество ошибок при чтении машинами серии и номера.
«Также во всех номиналах будет единый машиночитаемый шрифт, что улучшит качество обработки банкнот техникой», — уточнил зампред ЦБ.
В конце марта Центробанк анонсировал масштабное обновление бумажных денег. К 2025 году планируется модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на купюрах достопримечательности федеральных округов. Ожидается, что в следующем году поступят в обращение модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.