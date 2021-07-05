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04:44 (мск), источник: Известия

Обновленные купюры всех номиналов получат индивидуальные номера

При масштабном обновлении банкнотного ряда Центробанк планирует внедрить ряд инноваций. Например, будет изменена система нумерации банкнот. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев.

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Источник: Известия

По его словам, серийный номер в банкнотах новой модификации будет уникальным, не повторяющимся в банкнотах других номиналов.

«Сейчас на купюрах разных номиналов и модификаций можно встретить один и тот же номер. Чтобы идентифицировать ту или иную конкретную банкноту, необходимо указывать не только этот номер, но и номинал. После модернизации банкнотного ряда банкноту можно будет идентифицировать по одному лишь номеру, что значительно упростит многие учетные и иные операции», — пояснил он.

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Как сообщил Михаил Алексеев, новая система нумерации позволит использовать коды с выявлением ошибки. По оценкам ЦБ, это до десяти раз уменьшит количество ошибок при чтении машинами серии и номера.

«Также во всех номиналах будет единый машиночитаемый шрифт, что улучшит качество обработки банкнот техникой», — уточнил зампред ЦБ.

В конце марта Центробанк анонсировал масштабное обновление бумажных денег. К 2025 году планируется модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на купюрах достопримечательности федеральных округов. Ожидается, что в следующем году поступят в обращение модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

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