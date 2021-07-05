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09:48 (мск), источник: Известия

ЦБ не планирует отказываться от 10-рублевой монеты после обновления купюры

Монета в 10 рублей будет чеканиться, ЦБ от нее отказываться не планирует. Об этом «Известиям» рассказал заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев. При этом он допустил, что после появления обновленных бумажных десятирублевок выпускать монеты этого номинала будут в чуть меньших количествах.

Источник: Reuters

В 2009 году, когда была выпущена новая монета номиналом в 10 рублей, Центробанк заявлял о планах полностью заменить ею банкноты этого номинала. Предполагалось, что это произойдет к 2012 году. Купюры даже перестали выпускать, но в какой-то момент ЦБ снова начал печатать эти деньги.

По словам Михаила Алексеева, Центробанк планирует улучшить потребительские свойства обновленных банкнот: все купюры низких номиналов (10 и 50 рублей) будут покрываться специальным защитным составом, лакироваться, что улучшит срок их службы.

При этом долговечные 10-рублевые монеты так же, как и монеты более низких номиналов, не возвращаются в оборот, оседая на руках у населения.
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«Речь идет не просто о пропитке банкноты какой-то субстанцией — мы вполне можем говорить о появлении у бумажного денежного знака улучшенных характеристик, которых не было ранее. Современная банкнота кому-то только внешне может показаться простой бумажкой. На самом деле наши модернизированные банкноты по своим параметрам не должны уступать полимерным банкнотам», — подчеркнул зампред ЦБ.

По его словам, современные решения представляются наиболее оптимальными. И возврат 10-рублевой банкноты точно так же, как введение в оборот в свое время 10-рублевой монеты, может иметь свой резон и смысл, отметил Михаил Алексеев.

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