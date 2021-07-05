ЦБ не планирует отказываться от 10-рублевой монеты после обновления купюры

В 2009 году, когда была выпущена новая монета номиналом в 10 рублей, Центробанк заявлял о планах полностью заменить ею банкноты этого номинала. Предполагалось, что это произойдет к 2012 году. Купюры даже перестали выпускать, но в какой-то момент ЦБ снова начал печатать эти деньги.
По словам Михаила Алексеева, Центробанк планирует улучшить потребительские свойства обновленных банкнот: все купюры низких номиналов (10 и 50 рублей) будут покрываться специальным защитным составом, лакироваться, что улучшит срок их службы.
При этом долговечные 10-рублевые монеты так же, как и монеты более низких номиналов, не возвращаются в оборот, оседая на руках у населения.
«Речь идет не просто о пропитке банкноты какой-то субстанцией — мы вполне можем говорить о появлении у бумажного денежного знака улучшенных характеристик, которых не было ранее. Современная банкнота кому-то только внешне может показаться простой бумажкой. На самом деле наши модернизированные банкноты по своим параметрам не должны уступать полимерным банкнотам», — подчеркнул зампред ЦБ.
По его словам, современные решения представляются наиболее оптимальными. И возврат 10-рублевой банкноты точно так же, как введение в оборот в свое время 10-рублевой монеты, может иметь свой резон и смысл, отметил Михаил Алексеев.