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07:48 (мск), источник: Известия

Банкноту в 200 рублей снабдят антисептической защитой

Сегодня банкноты Банка России изготавливаются на бумаге с биоцидными свойствами, то есть они защищены от бактериологической угрозы. В банкнотную бумагу на этапе ее изготовления добавляется антимикробное вещество, которое препятствует росту патогенных микроорганизмов. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев, отвечая на вопрос, планируется ли усилить антисептическую защиту бумажных денег.

ЦБ: $ 73.6175   +0.71 € 87.0748   +0.66 ММВБ: $ 73.3750   +0.14 € 86.9750   +0.04
Источник: Известия

Он также сообщил, что модернизированные банкноты так же, как и банкноты, находящиеся сейчас в обращении, будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами.

«Мы усиливаем защиту наших банкнот от воздействия вредных микроорганизмов», — подчеркнул зампред ЦБ.

Он также рассказал, что в настоящее время для банкноты номиналом 200 рублей разрабатывается технология изготовления бумаги с антимикробными свойствами.
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Купюра в 200 рублей отличается от других тем, что изготовлена на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой.

В конце марта Центробанк анонсировал масштабное обновление бумажных денег. К 2025 году планируется модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на купюрах достопримечательности федеральных округов.

Ожидается, что в следующем году поступят в обращение модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

По словам зампреда ЦБ, статистика показывает, что до 36% граждан хранят свои сбережения в наличной форме. Общий объем наличной денежной массы год от года увеличивается.
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«Нетрудно предположить (и это подтверждается статистическими данными, которые мы представляем в наших годовых отчетах), что доля банкнот высоких номиналов, прежде всего 5000, вырастет», — рассказал Михаил Алексеев.

Поскольку эти банкноты не используются для повседневных мелких расчетов в розничной торговле, гипотеза о том, что эти банкноты используются для создания резерва «на черный день» или непредвиденной ситуации, или как удобный инструмент для хранения сбережений, наверное, близка к истине, уточнил зампред ЦБ.

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