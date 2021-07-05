Банкноту в 200 рублей снабдят антисептической защитой

Он также сообщил, что модернизированные банкноты так же, как и банкноты, находящиеся сейчас в обращении, будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами.
«Мы усиливаем защиту наших банкнот от воздействия вредных микроорганизмов», — подчеркнул зампред ЦБ.
Он также рассказал, что в настоящее время для банкноты номиналом 200 рублей разрабатывается технология изготовления бумаги с антимикробными свойствами.
Купюра в 200 рублей отличается от других тем, что изготовлена на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой.
В конце марта Центробанк анонсировал масштабное обновление бумажных денег. К 2025 году планируется модернизировать банкнотный ряд, усовершенствовав защиту и дизайн и представив на купюрах достопримечательности федеральных округов.
Ожидается, что в следующем году поступят в обращение модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.
По словам зампреда ЦБ, статистика показывает, что до 36% граждан хранят свои сбережения в наличной форме. Общий объем наличной денежной массы год от года увеличивается.
«Нетрудно предположить (и это подтверждается статистическими данными, которые мы представляем в наших годовых отчетах), что доля банкнот высоких номиналов, прежде всего 5000, вырастет», — рассказал Михаил Алексеев.
Поскольку эти банкноты не используются для повседневных мелких расчетов в розничной торговле, гипотеза о том, что эти банкноты используются для создания резерва «на черный день» или непредвиденной ситуации, или как удобный инструмент для хранения сбережений, наверное, близка к истине, уточнил зампред ЦБ.