13:32 (мск), источник: Известия
Песков прокомментировал ситуацию с названиями алкогольных напитков
История с названиями алкогольных напитков является очень давней. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил
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«История во многом шла еще из советских времен. Я бы от
По словам представителя Кремля, отрасль крайне важна для экономики страны и будет всячески поддерживаться.
3 июля один из крупнейших производителей шампанского Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) направил российским партнерам письмо, где говорится о решении прекращения поставок шампанского в Россию на неопределенный срок.
Отмечается, что поставки данной алкогольной продукции приостанавливаются вследствие поправок к закону 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые были одобрены Советом Федерации РФ 23 июня.
Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович заявил, что решение компании Moet Hennessy приостановить ввоз шампанского является шантажом. По его словам, компания опасается, что поставляемое шампанское не будет соответствовать стандартам на игристое вино в России.
В свою очередь, винодел Павел Швец подчеркнул, что подобное решение компании не повлияет на российский рынок. По его словам, для самого Moet Hennessy потеря российского рынка тоже не станет большой проблемой.