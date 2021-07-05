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13:32 (мск), источник: Известия

Песков прокомментировал ситуацию с названиями алкогольных напитков

История с названиями алкогольных напитков является очень давней. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с компанией Moet Hennessy и обсуждение данной темы в социальных сетях.

Источник: Известия
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«История во многом шла еще из советских времен. Я бы от каких-то деталей здесь воздержался. Закон принят. Не лишним было бы отметить, что российское виноделие — это отрасль экономики, которая очень быстро и качественно развивается. Это сложная отрасль, это не то место, где живут быстрые деньги», — отметил он в ходе пресс-конференции.

По словам представителя Кремля, отрасль крайне важна для экономики страны и будет всячески поддерживаться.

3 июля один из крупнейших производителей шампанского Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) направил российским партнерам письмо, где говорится о решении прекращения поставок шампанского в Россию на неопределенный срок.

Отмечается, что поставки данной алкогольной продукции приостанавливаются вследствие поправок к закону 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые были одобрены Советом Федерации РФ 23 июня.

В тот же день источник в Росалкогольрегулировании (РАР) в беседе с «Известиями» уточнил, что поправки к данному российскому закону не являются инновацией и обусловлены «гармонизацией требований с уже функционирующим законом о виноградарстве и виноделии (468-ФЗ)».

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович заявил, что решение компании Moet Hennessy приостановить ввоз шампанского является шантажом. По его словам, компания опасается, что поставляемое шампанское не будет соответствовать стандартам на игристое вино в России.

В свою очередь, винодел Павел Швец подчеркнул, что подобное решение компании не повлияет на российский рынок. По его словам, для самого Moet Hennessy потеря российского рынка тоже не станет большой проблемой.

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