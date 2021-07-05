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14:48 (мск), источник: Секрет Фирмы

В России резко выросло число обанкротившихся россиян

Количество россиян-банкротов по итогам первого полугодия 2021 года резко выросло в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные консалтинговой компании GRM. Впрочем, аналитики ждут плавного снижения темпов прироста показателя к концу года. Ранее президент России Владимир Путин одобрил ужесточение наказания за преднамеренное банкротство.

Источник: Depositphotos

За первые шесть месяцев 2021 года число банкротных процедур в отношении физических лиц в России составило 105 900 против 58 700 в первом полугодии 2020-го.

Таким образом, показатель вырос на 80%, или в 1,8 раза. При этом по сравнению с 2019 годом (39 000) он увеличился в 2,7 раза.
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По словам партнёра GRM Сергея Новикова, есть две основные причины, по которым выросло число банкротств в России. В стране ухудшилась платёжеспособность среди граждан из-за негативных последствий для экономики, вызванных пандемией коронавируса. Кроме того, всё больше россиян воспринимают процедуру банкротства как цивилизованный инструмент урегулирования неплатёжеспособности физического лица.

Специалисты GRM ожидают, что по итогам 2021 года общее число банкротных процедур физлиц увеличится в среднем на 65−70%.

Количество банкротов-юрлиц в первом полугодии 2021 года увеличилось до 25 700 с 12 000 в первом полугодии 2020-го. В 2019 году показатель составлял 17 700. Таким образом, последние два года он в среднем увеличивался на 7%.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Терёшин

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