14:48 (мск), источник: Секрет Фирмы
В России резко выросло число обанкротившихся россиян
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За первые шесть месяцев 2021 года число банкротных процедур в отношении физических лиц в России составило 105 900 против 58 700 в первом полугодии 2020-го.
По словам партнёра GRM Сергея Новикова, есть две основные причины, по которым выросло число банкротств в России. В стране ухудшилась платёжеспособность среди граждан
Специалисты GRM ожидают, что по итогам 2021 года общее число банкротных процедур физлиц увеличится в среднем на 65−70%.
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Алексей Терёшин