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17:42 (мск), источник: РБК

«Летом биткоин не вернется к росту». Когда криптовалюта обновит максимум

Эксперты рассказали, когда первая криптовалюта, которая с апреля подешевела почти вдвое, сможет восстановиться до пиковых значений.

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Источник: AP 2021

С декабря 2020-го по апрель 2021 года биткоин вырос на 229%. В середине апреля стоимость первой криптовалюты достигала исторического максимума на отметке $64,3 тыс. Затем котировки перешли к снижению. По состоянию на 5 июля биткоин торгуется на уровне $34,4 тыс. Эксперты «РБК-Крипто» объяснили, что мешает цифровой монете вернуться к укреплению и стремительному росту.

В ближайшие недели значимого роста биткоина ждать не стоит, говорит директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников: хешрейт (объем вычислительной мощности, используемый для добычи) биткоина снизился более чем на 50% и в ближайшее время этот показатель только начнет восстанавливаться. К росту крипторынок может вернуться не раньше осени, считает эксперт — переезд майнеров из Китая, где несколько провинций уже ввели запрет на добычу цифровых активов, займет не один месяц.

Биткоин от TradingView

С октября и до конца года есть высокая вероятность, что биткоин вновь начнет расти, считает Сошников.

К католическому Рождеству монета вернется к отметкам $55−60 тыс., а при дополнительных драйверах роста, — дойдет до $80−90 тыс.
Никита Сошников
директор сервиса обмена криптовалют Alfacash

К концу года биткоин может подорожать до $50 тыс., однако значительного роста с обновлением исторических максимумов ждать не стоит, считает ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. По его прогнозу, в ближайшее время курс криптовалюты может снизиться до $27−28 тыс., после чего начнется восстановление котировок.

Бычий тренд возобновится после коррекции, однако значительный растущий тренд потребует больше времени, с учетом того, что фундаментальные факторы сейчас давят на курс.
Виктор Першиков
ведущий аналитик 8848 Invest

Обновление исторических максимумов, по мнению аналитика, произойдет либо уже весной следующего года, либо за полгода до следующего халвинга биткоина, который состоится в 2024 году.

Алексей Корнеев

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