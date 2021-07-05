17:42 (мск), источник: РБК
«Летом биткоин не вернется к росту». Когда криптовалюта обновит максимум
Эксперты рассказали, когда первая криптовалюта, которая с апреля подешевела почти вдвое, сможет восстановиться до пиковых значений.
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С декабря 2020-го по апрель 2021 года биткоин вырос на 229%. В середине апреля стоимость первой криптовалюты достигала исторического максимума на отметке $64,3 тыс. Затем котировки перешли к снижению. По состоянию на 5 июля биткоин торгуется на уровне $34,4 тыс. Эксперты «РБК-Крипто» объяснили, что мешает цифровой монете вернуться к укреплению и стремительному росту.
В ближайшие недели значимого роста биткоина ждать не стоит, говорит директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников: хешрейт (объем вычислительной мощности, используемый для добычи) биткоина снизился более чем на 50% и в ближайшее время этот показатель только начнет восстанавливаться. К росту крипторынок может вернуться не раньше осени, считает эксперт — переезд майнеров из Китая, где несколько провинций уже ввели запрет на добычу цифровых активов, займет не один месяц.
С октября и до конца года есть высокая вероятность, что биткоин вновь начнет расти, считает Сошников.
К католическому Рождеству монета вернется к отметкам $55−60 тыс., а при дополнительных драйверах роста, — дойдет до $80−90 тыс.
К концу года биткоин может подорожать до $50 тыс., однако значительного роста с обновлением исторических максимумов ждать не стоит, считает ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. По его прогнозу, в ближайшее время курс криптовалюты может снизиться до $27−28 тыс., после чего начнется восстановление котировок.
Бычий тренд возобновится после коррекции, однако значительный растущий тренд потребует больше времени, с учетом того, что фундаментальные факторы сейчас давят на курс.
Обновление исторических максимумов, по мнению аналитика, произойдет либо уже весной следующего года, либо за полгода до следующего халвинга биткоина, который состоится в 2024 году.
Алексей Корнеев