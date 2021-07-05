18:28 (мск), источник: Коммерсантъ
Moet Hennessy приостановила поставки шампанского в Россию
Moet Hennessy временно не будет поставлять шампанское в Россию
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«Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки “игристое вино” для бутылок с шампанским. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона», — сообщила директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь «РИА Новости».
Российская структура крупного производителя алкогольных напитков Moet Hennessy предупредила местных покупателей о приостановке отгрузки ассортимента шампанских вин в начале июля. Это связано с законом о регулировании производства и оборота алкогольной продукции — он разрешает использовать понятие «шампанское» только для напитка, произведенного в России. Поэтому вино из провинции Шампань теперь нужно маркировать как «игристое». Ранее представитель Moet Hennessy сообщал, что компания согласилась на российские требования.