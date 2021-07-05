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18:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Moet Hennessy приостановила поставки шампанского в Россию

Moet Hennessy временно не будет поставлять шампанское в Россию из-за закона, который обязывает производителя сертифицировать свои напитки как игристое вино. Компания будет оценивать последствия нового закона. Ранее Moet Hennessy сообщала, что ей потребуется краткосрочная приостановка поставок для корректировки «с точки зрения логистики и регулирования».

Источник: AP 2021

«Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки “игристое вино” для бутылок с шампанским. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона», — сообщила директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь «РИА Новости».

Российская структура крупного производителя алкогольных напитков Moet Hennessy предупредила местных покупателей о приостановке отгрузки ассортимента шампанских вин в начале июля. Это связано с законом о регулировании производства и оборота алкогольной продукции — он разрешает использовать понятие «шампанское» только для напитка, произведенного в России. Поэтому вино из провинции Шампань теперь нужно маркировать как «игристое». Ранее представитель Moet Hennessy сообщал, что компания согласилась на российские требования.

Во время загрузки произошла ошибка.
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