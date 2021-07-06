11:03 (мск), источник: РБК
Как правильно использовать NFT в России и не нарушить закон
Сфера невзаимозаменяемых токенов продолжает развиваться, но пока для нее нет законодательства. Юристы ответили на все главные вопросы об NFT.
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В конце прошлой недели Государственный Эрмитаж объявил о начале переговоров с криптобиржей Binance о выпуске и продажах невзаимозаменяемых токенов (NFT) на произведения искусства. Пока музей только рассматривает такую возможность, так как для этого может потребоваться уточнение законодательства.
В российском праве нет такого понятия, как невзаимозаменяемый токен (NFT). Законы «О ЦФА» и «О Краудфандинге» вводят понятия цифровая валюта, цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права. Согласно действующему законодательству, NFT нужно воспринимать как право на иное имущество, объяснил член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов. По его словам, NFT — это выражение права на объект интеллектуальной собственности.
Но NFT нельзя назвать криптовалютой или цифровой валютой. Такими токенами невозможно за
Человек покупает уникальный виртуальный объект или оцифрованный сертификат на уникальный объект в реальном мире.
«С точки зрения права это не сильно отличается от рынка искусства, но есть своя специфика с точки зрения оборота именно цифровых активов. Поэтому к NFT в России следует применять положения, касающиеся цифровых прав ст. ст. 128 и 141.1 ГК и положения, касающиеся объектов права интеллектуальной собственности и оборота вещей», — объяснил специалист.
По словам Брисова, в иностранном праве часто все проще. Например, в США токены классифицируют исходя из их экономической сути: если токеном платят за товар — это криптовалюта; если токен дает корпоративные права — это акция; если токен дает
Специальное регулирование продажи невзаимозаменяемых токенов в российском налоговом законодательстве отсутствует (законопроект об изменениях в Налоговый кодекс РФ еще рассматривается, но он также не регулирует подробно этот аспект).
Налоговые последствия продажи NFT будут зависеть от договорной модели, по которой работает конкретная площадка, выпускающая NFT, отметил Кириллов. По общему правилу NFT закрепляет отчуждение исключительного права на произведение, реже — лицензию на использование произведения с разовым платежом (например, экземпляр электронной картины с уникальным номером). В таком случае токен NFT может быть расценен не как самостоятельный объект, а как носитель по аналогии с передачей прав на «коробочное» программное обеспечение, где предметом сделки является лицензия на ПО, а не диск с экземпляром программы.
При этом он вправе уменьшить облагаемый НДФЛ доход на сумму профессиональных налоговых вычетов — это могут документированные расходы или расчетная сумма в 20−40% дохода в зависимости от вида произведения.
По словам Кириллова, если покупатель такого NFT решит продать его дальше, он также будет обязан задекларировать доход от продажи и уплатить НДФЛ. При этом он сможет уменьшить доход на сумму документально подтвержденных расходов на покупку этого токена.
Никакие права при купле/продаже/дарении NFT автоматически не передаются, подчеркнул преподаватель Moscow Digital School Герберт Шопник. По его словам, NFT — пока лишь инструмент обмена токенами с привязкой к цифровому контенту.
Если автор или создатель NFT при продаже публично не заявил о передаче
Необходимо дополнительно заключать договоры о передаче лицензии на использование интеллектуальной собственности, пояснил Шопник.
Создатель NFT указывает условия передачи прав в описании к своему токену. Такая публичная оферта размещается на
Каждый токен уникален, момент его создания известен, все сделки с этим токеном записываются в системе и их нельзя удалить, стереть или подделать — это обеспечивает технология блокчейн и криптография. Далее в токен можно зашить условия авторских отчислений, которые будут автоматически реализовываться
Брисов предупредил, что токены и
Денис Давыдов-Громадин