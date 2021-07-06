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10:50 (мск), источник: Ведомости

Продажи российских аптек упали на рекордные 15%

Потребители все чаще покупают лекарства и другие товары онлайн.

Источник: РИА "Новости"

По итогам пяти месяцев 2021 г. продажи аптечных сетей сократились в натуральном выражении на 14,9% до 2,25 млрд единиц товаров, говорится в исследовании аналитической компании DSM Group. Из него следует, что это рекордное падение минимум с 2017 г. (более ранних данных нет). К примеру, за аналогичный период прошлого года этот показатель, наоборот, вырос на 4,8% до 2,65 млрд единиц товаров. В денежном выражении продажи у аптечных сетей за пять месяцев 2021 г. также сократились — на 2,8% до 578,2 млрд руб., тогда как последние четыре года этот рынок рос.

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В исследовании сказано, что DSM Group учитывала не только лекарственные препараты, но и другую представленную в аптеках продукцию: биологически активные добавки, витамины, косметику, медицинские изделия и проч. Тем не менее лекарства занимают основную долю в продажах сетей: 84% в натуральном выражении и 83,1% в денежном.

Продажи этой категории товаров у аптек сократились больше всего — на 15,5% до 1,9 млрд упаковок (и на 3,2% до 467,1 млрд руб. в деньгах). Реализация остальной продукции упала на 11,4% до 361,3 млн единиц товаров и на 0,8% до 95,1 млрд руб.

Покупательная способность населения продолжает снижаться, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, если в прошлом году потребители экономили на лекарствах, покупая только строго то, что прописывают врачи, то теперь они зачастую вынуждены отказываться еще и от другой аптечной продукции. Он также обращает внимание на то, что на продажах лекарств сказывается еще и снижение уровня сезонных заболеваний, таких как грипп и ОРВИ.

Опрошенные «Ведомостями» представители аптечных сетей данные DSM Group подтверждают. Продажи за первые пять месяцев этого года в натуральном выражении действительно рекордно сократились, говорит гендиректор «36,6» Александр Кузин, не называя конкретных цифр.

Он связывает это с наметившимся в последний год трендом: покупатели все чаще вместо большого количества дешевых препаратов покупают 1−2 более современных и эффективных.

Кузин также отмечает активный рост онлайн-продаж. Этот сегмент включает в себя бронирование товара на сайте компании с возможностью забрать заказ в выбранной точке, а также доставку безрецептурных препаратов. Последняя услуга стала доступна с апреля прошлого года, когда был принят соответствующий закон.

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В результате продажи аптечного ассортимента через онлайн-канал стали расти быстрее, чем в традиционной рознице, отмечает Кузин. Такую тенденцию подтверждают и другие участники рынка. Так, продажи сервиса «Здравсити» за пять месяцев этого года в деньгах выросли на 203% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., рассказал «Ведомостям» Борис Попов, коммерческий директор Центра внедрения «Протек» (в него входит эта компания) Вадима Якунина. Тогда как продажи сети «Ригла» (которая также принадлежит Якунину), по словам ее коммерческого директора Натальи Бурдиной, увеличились только на 14,7%. Причем произошло это, в частности, благодаря органическому росту компании, отмечает она. Динамика роста сопоставимых продаж еще скромнее — 4,2% год к году. Данных в натуральном выражении представители обеих компаний не предоставили.

Результаты онлайн-продаж по итогам всего 2021 года будут лучше предыдущего года, прогнозирует Попов. По данным DSM Group, в прошлом году этот показатель вырос на 62% до 93,2 млрд руб. При этом если тогда положительная динамика была обусловлена локдауном, то в 2021 г. она во многом будет зависеть от ценовой политики аптечных ритейлеров, а также увеличения доли регионов в онлайн-продажах, говорит Попов. Региональные компании действительно активизировались в этом году, фиксировала ранее аналитическая компания RNC Pharma. Она сообщала, что в I квартале наибольший рост онлайн-продаж демонстрировали именно небольшие аптечные сети.

Падение продаж в традиционной рознице продлится как минимум до конца года, прогнозирует Шуляк. Что касается 2022 г., то, по его словам, ситуация будет зависеть от пандемии коронавируса. Но даже если она наконец закончится, население еще долго будет восстанавливать свое финансовое состояние, резюмирует эксперт. Несмотря на это, традиционные аптеки еще долгое время будут оставаться основным каналом продаж лекарств в стране, считает Кузин.

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