Производители продуктов и ритейлеры не успевают привить сотрудников

Ассоциация «Русбренд» (объединяет PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и др.) предложила мэру Москвы Сергею Собянину продлить с 15 июля до 15 августа срок проведения вакцинации 60% персонала компаний первым компонентом или однокомпонентной вакциной от COVID-19. Участники рынка в обращении к мэру (копия есть у «Ъ») пишут, что запись на вакцинацию растянулась до августа, а «количество доступных вакцин заметно сокращается». В мэрии «Ъ» не ответили.
Сергей Собянин 16 июня подписал указ, по которому компании сферы торговли и услуг, общепита, общественного транспорта и такси обязаны привить минимум 60% сотрудников первым компонентом или однокомпонентной вакциной не позднее 15 июля. Вторую прививку работники указанных сфер должны получить до 15 августа..
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) называют основными препятствиями прививочной кампании среди сотрудников в отрасли отсутствие мобильных пунктов вакцинации, ограниченную пропускную способность постоянно действующих точек и технические ограничения систем регистрации и сбора данных.
Гендиректор клиники H-Clinc Андрей Злобин сообщил «Ъ», что с прошлой недели департамент здравоохранения Москвы перестал отгружать частным клиникам вакцину, из-за чего им пришлось приостановить запись на вакцинацию. В то же время, например, в московском филиале клиники Hadassah проблем с получением «Спутника V» не испытывают. В МЕДСИ признают, что в ряде их клиник время ожидания прививки увеличилось до трех недель. По словам источника «Ъ» на рынке, после объявления обязательной вакцинации 60% сотрудников прививочные пункты, которые принимали желающих в тот же день, также увеличили время ожидания до трех недель. В депздраве Москвы не ответили на запрос «Ъ».
В качестве альтернативы «Русбренд» предлагает до 15 августа не применять санкции в отношении работодателей, которые не успеют выполнить требования мэрии, отмечает исполнительный директор ассоциации Алексей Поповичев. Инициативу поддерживают в пивоваренной компании AB InBev Efes.
Любые карательные меры для бизнеса следует отложить до абсолютной готовности всех служб и систем страны к тотальной вакцинации.
Дмитрий Леоновзаместитель предправления «Руспродсоюза»
Сейчас штраф за нарушение условий обязательной вакцинации для индивидуальных предпринимателей и юрлиц может составить до 50 тыс. руб. и до 300 тыс. руб. соответственно, объясняет управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. В случае повторного нарушения — на сумму до 1 млн руб., уточняет он.
В PepsiCo признают, что существуют сложности с соблюдением сроков вакцинации персонала. Там добавили, что мэрия могла бы организовать выездные бригады на крупные промышленные объекты. Собеседник «Ъ» в крупном производителе говорит, что процент вакцинированных в ряде компаний потребительского сектора не превышает 17%.
В «Яндекс Go» (одноименная служба такси, а также «Яндекс. Еда», «Яндекс. Лавка» и «Яндекс. Маркет») напоминают, что в Москве действует только два центра вакцинации для трудовых мигрантов, чего недостаточно для быстрых темпов проведения кампании. В Delivery Club также говорят о необходимости открытия новых пунктов для их курьеров.
Представитель сети «Лента» сообщает, что в некоторых их торговых точках количество вакцинированных сотрудников приближается к 60% и выше, однако вакцинация идет медленнее, чем хотелось бы. В ГК «Шоколадница» и сети Prime сообщают, что количество привитых сотрудников преодолело цифру в 50%. В X5 Group сообщили «Ъ» лишь, что активно занимаются вакцинацией сотрудников сразу после выхода указа мэра.
Никита Щуренков, Александр Осипов, Анатолий Костырев