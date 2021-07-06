Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 6 июляВсемирный день поцелуя, встреча Джона Леннона и Пола Маккартни и другие памятные события
Фоторепортажи
20Москву накрыл «суперливень»
16Павильон вакцинации в Гостином дворе
11:11 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Производители продуктов и ритейлеры не успевают привить сотрудников

Поставщики и продуктовые ритейлеры предупредили мэрию Москвы, что не успеют вакцинировать 60% своих сотрудников первым компонентом до 15 июля, как предписано властями. Проблема в очередях в пунктах вакцинации и возможных перебоях с поставками препаратов. Доля вакцинированных сотрудников в отдельных компаниях пока не достигла и 20%, признают участники рынка. Они просят мэра Сергея Собянина сдвинуть сроки исполнения указа на месяц, до 15 августа.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:52 (мск)Как получить QR-код по СМС после вакцинации
Новости по темеПолная статистика
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ассоциация «Русбренд» (объединяет PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и др.) предложила мэру Москвы Сергею Собянину продлить с 15 июля до 15 августа срок проведения вакцинации 60% персонала компаний первым компонентом или однокомпонентной вакциной от COVID-19. Участники рынка в обращении к мэру (копия есть у «Ъ») пишут, что запись на вакцинацию растянулась до августа, а «количество доступных вакцин заметно сокращается». В мэрии «Ъ» не ответили.

Читайте также
Ресторан на Патриарших прудах в Москве могут закрыть из-за работы без QR-кодов

Сергей Собянин 16 июня подписал указ, по которому компании сферы торговли и услуг, общепита, общественного транспорта и такси обязаны привить минимум 60% сотрудников первым компонентом или однокомпонентной вакциной не позднее 15 июля. Вторую прививку работники указанных сфер должны получить до 15 августа..

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) называют основными препятствиями прививочной кампании среди сотрудников в отрасли отсутствие мобильных пунктов вакцинации, ограниченную пропускную способность постоянно действующих точек и технические ограничения систем регистрации и сбора данных.

Гендиректор клиники H-Clinc Андрей Злобин сообщил «Ъ», что с прошлой недели департамент здравоохранения Москвы перестал отгружать частным клиникам вакцину, из-за чего им пришлось приостановить запись на вакцинацию. В то же время, например, в московском филиале клиники Hadassah проблем с получением «Спутника V» не испытывают. В МЕДСИ признают, что в ряде их клиник время ожидания прививки увеличилось до трех недель. По словам источника «Ъ» на рынке, после объявления обязательной вакцинации 60% сотрудников прививочные пункты, которые принимали желающих в тот же день, также увеличили время ожидания до трех недель. В депздраве Москвы не ответили на запрос «Ъ».

В качестве альтернативы «Русбренд» предлагает до 15 августа не применять санкции в отношении работодателей, которые не успеют выполнить требования мэрии, отмечает исполнительный директор ассоциации Алексей Поповичев. Инициативу поддерживают в пивоваренной компании AB InBev Efes.

Любые карательные меры для бизнеса следует отложить до абсолютной готовности всех служб и систем страны к тотальной вакцинации.
Дмитрий Леонов
заместитель предправления «Руспродсоюза»
Читайте также
МГУ перестал допускать на рабочие места не привившихся от коронавируса сотрудников

Сейчас штраф за нарушение условий обязательной вакцинации для индивидуальных предпринимателей и юрлиц может составить до 50 тыс. руб. и до 300 тыс. руб. соответственно, объясняет управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. В случае повторного нарушения — на сумму до 1 млн руб., уточняет он.

В PepsiCo признают, что существуют сложности с соблюдением сроков вакцинации персонала. Там добавили, что мэрия могла бы организовать выездные бригады на крупные промышленные объекты. Собеседник «Ъ» в крупном производителе говорит, что процент вакцинированных в ряде компаний потребительского сектора не превышает 17%.

В «Яндекс Go» (одноименная служба такси, а также «Яндекс. Еда», «Яндекс. Лавка» и «Яндекс. Маркет») напоминают, что в Москве действует только два центра вакцинации для трудовых мигрантов, чего недостаточно для быстрых темпов проведения кампании. В Delivery Club также говорят о необходимости открытия новых пунктов для их курьеров.

Представитель сети «Лента» сообщает, что в некоторых их торговых точках количество вакцинированных сотрудников приближается к 60% и выше, однако вакцинация идет медленнее, чем хотелось бы. В ГК «Шоколадница» и сети Prime сообщают, что количество привитых сотрудников преодолело цифру в 50%. В X5 Group сообщили «Ъ» лишь, что активно занимаются вакцинацией сотрудников сразу после выхода указа мэра.

Никита Щуренков, Александр Осипов, Анатолий Костырев

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Раскрыты размеры пенсий на 2022-2024 годы
Несмотря на поражение в Евро-2020, Шунин может стать лучшим вратарем
На Камчатке пропал пассажирский самолет
Новое уголовное дело завели против экс-главы Кировской области
В РФ зафиксировали максимум скончавшихся из-за COVID за пандемию
Мостовой предложил Черчесову поработать за 40 тысяч рублей
Какие выплаты могут получить пострадавшие от коронавируса
Экс-кандидата в президенты Белоруссии приговорили к 14 годам
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Почему опасно заряжать телефон в автомобиле
Авто
Совершенно новая «Киа»: дизайн вас удивит (фото) Корейская компания опубликовала первые фото и подробности о новом кроссовере
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Gnezdo.ru
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Зеленский решил судьбу Крыма
Пистолет «Балтиец». Самое гениальное оружие СССР
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Леди
Лучшие цитаты о любви и жизни из фильмов Владимира Меньшова Вспоминаем самые вдохновляющие
Дом
3 лучших робота-мойщика окон с быстрой доставкой
8 интерьеров с раковинами в ретростиле
В гостях: как живет после развода 41-летний Эмин Агаларов
Стильный и функциональный интерьер для семьи с тремя дочерьми
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь