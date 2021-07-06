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10:14 (мск), источник: ТАСС

К 2024 году среднегодовой размер страховой пенсии составит 20 388 рублей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров к 2024 году составит 20 388 рублей в результате индексации на 5,5%. Об этом говорится в материалах Российской трехсторонней комиссии (РТК) по рассмотрению бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Источник: Reuters

«Индексация страховых пенсий запланирована ежегодно с 1 января, размер индексации составит в 2022 году 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024 году — 5,5%. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023 году -19 399 рублей, в 2024 году — 20 388 рублей», — следует из материалов.

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Уточняется, что размер пенсионного коэффициента для неработающих пенсионеров предложено установить на уровне 104,69 рублей в 2022 году, 110,55 рублей — в 2023, 116,63 рублей — в 2024. В то время как размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, учитывая индексацию на 5,9% будет установлен в размере 6 401 рубль 10 копеек с 1 января 2022 года.

Страховые пенсии в 2022 году будут получать 39,57 млн человек, в 2023 году — 38,93 млн человек, в 2024 году — 38,86 млн человек.

Предполагается, что социальные пенсии в России увеличатся на 7,7% с 1 апреля 2022 года, на 0,3% с 1 апреля 2023 года и на 9% с 1 апреля 2024 года. Среднегодовая численность получателей таких пенсий и ее среднегодовые размеры составят 3,29 млн человек и 10 773 рублей в 2022 году, 3,33 млн человек и 10 992 рублей в 2023 году, 3,37 млн человек и 11 744 рублей в 2024 году.

На выплату накопительной пенсии на 2022 год запланированы расходы в размере 3,5 млрд рублей. В 2023—2024 годах — 5,5 млрд рублей и 7,2 млрд рублей соответственно. На единовременную выплату пенсионных накоплений в 2022 году предусмотрено 30,2 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах такие расходы составят 29,3 млрд рублей и 28,4 млрд рублей соответственно.

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