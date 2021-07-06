Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 6 июляВсемирный день поцелуя, встреча Джона Леннона и Пола Маккартни и другие памятные события
Фоторепортажи
16Павильон вакцинации в Гостином дворе
15Морская сила: чем заняться на Тихом океане
20:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин России исключил доллар из состава ФНБ

Минфин РФ сообщил о завершении 5 июля операций, необходимых для приведения фактической структуры средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новой нормативной структуре. В результате из структур средств ФНБ исключен доллар США.

ЦБ: $ 73.2660   -0.09 € 87.0034   -0.02 ММВБ: $ 74.3300   +0.87 € 87.8325   +0.68
Источник: Reuters

О том, что у правительственных валютных резервов будет новая нормативная структура, стало известно 3 июня.

Читайте также
Минфин исключил запрет на расчеты в долларах

«В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5,0%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота — 20,2%», — говорится в сообщении министерства.

Указанные операции осуществлены со средствами ФНБ в иностранной валюте, размещенными на счетах в Банке России по состоянию на 1 июля, а также со средствами федерального бюджета в иностранной валюте в эквиваленте 31,6 млрд руб., зачисленными в фонд 2 июля.

Изменения проведены в соответствии с постановлением правительства от 21 мая. В официальном сообщении Минфин пояснил, что они направлены «на обеспечение сохранности средств ФНБ в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на “дедолларизацию” российской экономики».

Доллар от TradingView
 Иностранные компании подали заявления на регистрацию вакцин в России
Несмотря на поражение в Евро-2020, Шунин может стать лучшим вратарем
Роспотребнадзор изменил правила возвращения россиян из-за рубежа
Сборная Украины по пляжному футболу не выступит на ЧМ в Москве
4 человека погибли из-за подтопления федеральной трассы до Сочи
МВД назвало заказным избиение обратившегося к Путину активиста
В Петербурге сотрудники ФСБ задержали эстонского консула
«Это провал УЕФА»: Италия недовольна выбором судьи на полуфинал
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Здоровье
Выявлен особо опасный штамм коронавируса У «калифорнийского» варианта вируса нашли три мутации, позволяющие ему эффективно уходить от иммунитета, приобретенного благодаря вакцине или болезни.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Избили звонившего Путину россиянина
Гватемала требует вернуть деньги за "Спутник V"
Кино
Цыганов и Снигирь в образах Мастера и Маргариты: первые фото Актеры приступили к работе на площадке фильма «Воланд»
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Дети
Евгений Плющенко прокатил младшего сына на садовом тракторе Арсений растет очень любознательным
Леди
Лучшие цитаты о любви и жизни из фильмов Владимира Меньшова Вспоминаем самые вдохновляющие
Дом
3 лучших робота-мойщика окон с быстрой доставкой
8 интерьеров с раковинами в ретростиле
В гостях: как живет после развода 41-летний Эмин Агаларов
Стильный и функциональный интерьер для семьи с тремя дочерьми
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь