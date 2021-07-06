22:54 (мск), источник: Ведомости
Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 году на 6,4%
Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 году на 6,4% в сравнении с 2021 годом и составит 13 617 руб., сообщает
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«Размер МРОТ на будущий год увеличится по сравнению с 2021 годом на 6,4%, до 13 617 руб.», — говорится в сообщении ведомства.
Как указано в пояснительной записке к законопроекту об определении МРОТ на очередной год, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов, рост показателя обеспечит повышение заработной платы около 4,7 млн работников.
МРОТ и прожиточный минимум в соответствии с принятой в прошлом году методикой определяются как соотношение с медианной зарплатой и медианным среднедушевым доходом населения. МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом.
Медианная зарплата — это величина, заработную плату больше и меньше которой имеет половина всех работников. МРОТ устанавливает минимальную планку заработной платы, которую может получать сотрудник на полной ставке. В прошлом году медианная зарплата в России, согласно данным статистического ведомства, составила 32 422 руб.
Ранее сообщалось, что прожиточный минимум в России на душу населения в 2022 г. составит 11 950 руб. В 2021 г. показатель составляет 11 653 руб. Таким образом, он вырастет на 2,5% или 297 руб.