16:20 (мск), источник: Известия
Тайная власть: криптовалюты помогут России преодолеть санкции
Эксперты рассказали, чем полезен опыт Сальвадора по внедрению биткоина.
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Решение властей Сальвадора о легализации биткоина в качестве средства платежа уже вызвало критику отдельных экономистов. «Известия» разбирались, насколько обоснована эта критика и что может почерпнуть для себя Россия из опыта Сальвадора.
Профессор международной экономики в Институте глобальной политики королевы Марии Лондонского университета Паола Субакки оценила решение властей Сальвадора о легализации биткоина как смелую попытку найти альтернативу существующей системе денежных переводов, в которой задействованы коммерческие банки.
Ее ключевой аргумент в том, что во всем мире насчитывается порядка 1,7 млрд человек (пятая часть населения Земли), не имеющих доступа к банковским услугам. В их число попадают и трудовые мигранты, которые оставляют свои семьи и уезжают на заработки. И не всегда у них есть возможность переводить родным деньги: отдельные страны в принципе не интегрированы в международную платежную систему, например Куба и Сирия.
Сам президент Сальвадора Найиб Букеле писал в Twitter, что внедрение биткоина в качестве платежного инструмента призвано сократить трансакционные издержки на перевод средств. По данным ООН в среднем по миру трансграничная пересылка $200 обходится в $13, — то есть в 6,5% от суммы. Это более чем в два раза превышает определенный в «Целях устойчивого развития» уровень в 3%.
Паола Субакки отмечает, что пока государства не запустят скоординированный международный процесс решения этой проблемы, всё большее число людей будет переходить на биткоин, что принесет развивающимся странам в целом больше вреда, чем пользы.
Дело в том, что, несмотря на дороговизну банковских трансакций, они гораздо надежнее, да и сами фиатные деньги стабильнее криптовалют, которые, по мнению автора, годятся лишь для высокорискового инвестирования, но никак не для оплаты товаров и услуг — стоимость биткоина в этом году колебалась в диапазоне $29,6−63,5 тыс за единицу. А учитывая, что котировки цифровых монет формируются через исключительно рыночные механизмы, у государства не остается инструментов для реагирования на скачки курса. И эта проблема в целом схожа с долларизацией мировой экономики.
«Использование биткоина в качестве законного средства платежа усугубит монетарные проблемы, которые обнаружились в ходе долларизации, в первую очередь отсутствие независимой макроэкономической, институциональной системы, вокруг которой формируется внутренняя политика», — пишет Субакки.
Опрошенные «Известиями» эксперты согласны с тем, что опыт Сальвадора можно воспринимать как своевременный эксперимент, результаты которого станут подспорьем для определения политики в отношении криптовалют для других стран, в том числе и России.
По мнению некоторых из них, опасаться системных рисков, связанных с допущением криптовалютных платежей наряду с традиционными фиатными валютами, некорректно. Так, основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислав Булочников заметил, что даже в развитых странах (к которым относится и Германия, легализовавшая платежи в криптовалюте еще в 2013 году) распространение криптовалюты составляет около 5%.
Поэтому нельзя считать успешным примером внедрение криптовалюты в сугубо потребительский обиход. Криптовалютами пользуются гики или ранние фанаты, но дальше распространение не идет. В Европе и даже в США гораздо меньше, чем в России, пользуются даже
интернет-банкингом.
Вместе с тем риски использования криптовалют в качестве платежного средства населением всё равно остаются. Официальный представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко в комментарии «Известиям» отметила, что низкая финансовая грамотность населения во всем мире,
«С криптовалютами, с их необратимыми и невозвратными трансакциями, бороться с мошенничествами будет еще сложнее. Роль регулятора может свестись исключительно к правоохранительной деятельности и сравняться с задачами подразделений по борьбе с киберпреступлениями», — отмечает эксперт.
Более того, подчеркивает эксперт, уровень технической безопасности самого биткоина несет в себе огромные риски, поскольку за его код отвечают разработчики ядра криптовалюты, объединенные общей идеей энтузиасты. Но вряд ли они будут отвечать, если в этом коде произойдет
Несмотря на все риски, которые несут в себе криптовалюты, у них есть множество преимуществ в сравнении с традиционными фиатными деньгами. Татьяна Максименко утверждает, что легализация неминуемо приведет к повышению товарообмена и денежного оборота между странами, признавшими такие средства платежа, как и в случае с любой наднациональной валютой.
«Собственно, похожим образом сработала в свое время система внедрения единой европейской валюты. Она помогла сильно повысить трансграничный товарообмен и улучшить экономические связи между соседствующими европейскими государствами», — говорит Максименко.
И в этом смысле речь не идет о трансакциях, непосредственно касающихся компаний, которые находятся в санкционных списках. Такие проблемы испытывают даже те, кто
Что касается волатильности криптовалют, эксперты видят сразу несколько способов решения этой проблемы. В частности, Владислав Булочников считает, что их курс станет более устойчивым, если государства начнут взимать налоги с криптоплатежей в тех же самых инструментах. Директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев согласился с этим мнением, добавив, что такая политика позволит не только диверсифицировать государственные активы в рамках его монетарной политики.
Сделать ее более устойчивой можно за счет перевода части этих средств в стейблкоины (криптовалюты, котировки которых привязаны к котировкам более стабильных активов — нефти, золота или любых фиатных валют).
Вместе с тем Костарев коснулся и другой проблемы, помочь решить которую могут именно криптовалюты. «Думаю, что государствам с преобладающей долей населения моложе 40 лет необходимо хотя бы часть сбережений хранить в криптовалюте, потому что при текущем темпе развития медицины и увеличения средней продолжительности жизни пенсионные фонды не смогут вынести растущую нагрузку при текущем консервативном подходе к инвестициями в долговые облигации или голубые фишки», — говорит эксперт.
Разумеется, центральные банки не могут игнорировать запрос общественности и бизнеса на внедрение альтернативных способов транзакции платежей, в том числе и за пределы государства. И сейчас многие из них, включая Банк России, видят выход в создании собственных моделей цифровых валют.
Банк России, в свою очередь, в начале июля объявил о намерении провести исследование системных рисков вложений в криптовалюту для физических и юридических лиц. В этой работе примут участие 15 российских банков, включая крупнейшие финансовые учреждения страны.
Тем не менее опрошенные «Известиями» эксперты не ждут от этого исследования
Позицию ЦБ РФ я бы не назвала осторожной — она откровенно враждебная. Очевидно, что ЦБ РФ больше заинтересован в цифровом рубле, который попытаются потом продвинуть в качестве транснациональной валюты на территории стран ЕАЭС.
Янис Кивкулис из Exante считает, что цифровые валюты центральных банков (CBDC) в целом могут создать новый конкурентный рынок таких платежных средств, но главное, чтобы они признавались самым широким перечнем стран. «Возможна конкуренция между CBDC разных стран на поприще удобства использования в международных расчетах. И тут возможны интересные сюрпризы, когда Швейцария или Япония выпустит самый с точки зрения пользователя удобный CBDC», — говорит эксперт.
В свою очередь, Глеб Костарев из Binance отметил, что причины для создания российской CBDC отличаются от аналогичных запросов во многих других странах. В частности, он уточнил, что в России не столь актуальны проблемы достижения эффективной нижней границы процентной ставки и «старение» платежных инфраструктур. Но сочетание глобальных предпосылок и развитого инфраструктурного и технологического фундамента для внедрения CBDC в России, по его мнению, в совокупности определяют необходимость внедрения цифрового рубля.
«Россия входит в пятерку стран с крупнейшей долей теневой экономики и десятку с крупнейшей аудиторией пользователей криптовалют. Поэтому в России внедрение цифровой валюты Центрального банка безусловно можно рассматривать как следующий шаг к построению безналичного общества», — подытожил собеседник «Известий».
Александр Лесных