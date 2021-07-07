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11:07 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ предложил пока не наказывать банки за нарушение закона о контроле за переводами денег

Банк России планирует временно не применять меры к кредитным организациям за несоблюдение нового закона, согласно которому денежные переводы из ряда стран будет проверять Росфинмониторинг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора.

Источник: РИА "Новости"

В рамках исполнения законодательной инициативы ЦБ подготовил проект письма о неприменении к банкам мер «за непредставление ими в уполномоченный орган сведений о новых операциях, подлежащих обязательному контролю, либо нарушение порядка такого представления».

В ЦБ пояснили, что издание такого письма поддерживается Росфинмониторингом, а его проект был разработан еще до обращения в Национальный совет финансового рынка.

Период, в течение которого такие меры применяться не будут, пока не определен. Сейчас эти сроки обсуждаются совместно с Росфинмониторингом. В пресс-службе Росфинмониторинга, комментируя инициативу, заявили, что проект письма ЦБ в ведомство не поступал.

В России с 1 октября 2021 года денежные переводы из ряда стран будет проверять Росфинмониторинг.

Список стран подготовит Росфинмониторинг по согласованию с Центробанком. Под контроль подпадут все переводы юрлицам и физлицам вне зависимости от суммы, за исключением трансакций в адрес российских кредитно-финансовых учреждений.

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