ЦБ предложил пока не наказывать банки за нарушение закона о контроле за переводами денег

В рамках исполнения законодательной инициативы ЦБ подготовил проект письма о неприменении к банкам мер «за непредставление ими в уполномоченный орган сведений о новых операциях, подлежащих обязательному контролю, либо нарушение порядка такого представления».
Период, в течение которого такие меры применяться не будут, пока не определен. Сейчас эти сроки обсуждаются совместно с Росфинмониторингом. В пресс-службе Росфинмониторинга, комментируя инициативу, заявили, что проект письма ЦБ в ведомство не поступал.
В России с 1 октября 2021 года денежные переводы из ряда стран будет проверять Росфинмониторинг.
Список стран подготовит Росфинмониторинг по согласованию с Центробанком. Под контроль подпадут все переводы юрлицам и физлицам вне зависимости от суммы, за исключением трансакций в адрес российских кредитно-финансовых учреждений.