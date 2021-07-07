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11:29 (мск), источник: ТАСС

Силуанов заявил, что бюджет России на 2022 год планируется с небольшим профицитом

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Бюджет РФ на 2022 год планируется с небольшим профицитом, на 2023 год — с небольшим дефицитом. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью агентству Bloomberg.

Источник: AP 2021

«У нас в следующем году планируется профицитный бюджет. Профицит будет небольшим. Точную цифру определим после утверждения нового макропрогноза. А с 2023 года планируем небольшой дефицит. Ежегодно после 2022 года расходы с учетом бюджетного правила будут прирастать больше, чем на триллион рублей», — отметил Силуанов.

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По его словам, госдолг России в 2022—2024 годах составит около 18−20% ВВП.

«Госдолг в следующей трехлетке составит около 18−20% ВВП. У нас идет снижение займов. Самый большой объем был в прошлом году, в этом году — идет снижение, выходим на нормальный уровень заимствований», — добавил Силуанов.

Ранее в своей статье «Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений» в журнале «Финансы» Антон Силуанов заявил, что бюджетная политика РФ с 2022 года будет проводиться в соответствии с бюджетными правилами, в части долговой политики заимствования будут нормализованы уже в 2021 году.

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