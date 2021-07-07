Жажда потребления: россияне в июне взяли наличными в кредит рекордные 623 млрд рублей

На кредиты наличными пришлось почти половина розничных кредитов, которые банки выдали в июне — около 1,3 трлн рублей.
Средний размер кредита в июне 2021 года составил 336 400 рублей.
Что говорят банки
В июне Райффайзенбанк выдал потребительских кредитов почти на 12,8 млрд рублей, средний размер кредита превысил 650 000 рублей — это рекордный объем выдачи за месяц за все время работы банка на российском рынке, сказал руководитель управления кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Спиваков.
В июне ВТБ выдал кредитов наличными на 116 млрд рублей, что на 5% превышает сумму выданных кредитов в мае и в полтора раза — сумму в июне прошлого года, сказали в пресс-службе банка.
В банке «Хоум Кредит» в июне этого года, по сравнению с маем, объем выдачи кредитов наличными практически не изменился, но, по сравнению с июнем 2020 года, выдачи выросли вдвое, сообщил директор по потребительскому кредитованию и кредитным продуктам банка Александр Васильев.
В июне 2021 года ДОМ. РФ выдал около 1000 потребительских кредитов на 1 млрд рублей, что на 25% выше, чем в мае 2021 года, и в 4,5 раза выше, чем в июне 2020 года, сообщил директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.
В МКБ объем выданных кредитов наличными в первом полугодии 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, вырос более чем на 80%, размер кредита — на 40%, сообщила пресс-служба банка.
Почему это происходит
Количество выданных кредитов растет, потому что снижается неопределенность, связанная с пандемией, считает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.
Клиенты «закрывают» свои потребности, пользуясь тем, что ставки по кредитам все еще низкие, говорится в комментарии пресс-службы Альфа-банка. С весны этого года Банк России трижды повышал ключевую ставку, и в итоге россияне в ожидании дальнейшего роста ставок решили оформить кредиты, считает Шитиков. Кроме того, по его словам, спрос на кредиты растет из-за начала отпусков.
Неоправдавшиеся ожидания о скором и широком открытии границ, а также действие программы льготной ипотеки привело к тому, что россияне начали брать кредиты на ремонт, покупку новой мебели, техники и других сопутствующих товаров и услуг, говорится в комментарии банка «Русский стандарт».
Сами банки также охотно выдавали кредиты, поскольку ждали ужесточения регулирования — с 1 июля ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам, напомнил гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.
В будущем вряд ли стоит ожидать перегрева рынка потребительского кредитования — изменение ключевой ставки ЦБ приведет к повышению ставок по кредитам в банках, что охладит спрос на потребительские кредиты и рефинансирование, считает директор по розничному бизнесу Росбанка Алексей Лола.
Что еще показал мониторинг Frank RG
- В июне банки выдали ипотечных кредитов на 551,2 млрд рублей. Для сравнения: в мае россияне взяли ипотеку на 440,8 млрд рублей. Более низкие выдачи ипотеки в мае связаны с дополнительными нерабочими днями и выходными, считает Антон Лопатин. Еще одна причина — фактическое завершение программы государственной поддержки ипотеки: с 1 июля размер льготного кредита снизился до 3 млн рублей, ставка выросла до 7%, напомнили в пресс-службе МКБ.
- Объемы выданных POS-кредитов и автокредитов в июне по сравнению с маем изменились не столь значительно — 26,5 млрд рублей и 94,3 млрд рублей соответственно (плюс 6,4% и 1,14%).
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