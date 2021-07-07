Силовики решили изъять у россиян «грязную» криптовалюту

О разработке поправок генпрокурор рассказал на открывшейся в Санкт-Петербурге конференции руководителей прокуратур европейских государств. Он отметил, что криминальное использование криптовалюты в России стало серьёзным вызовом. Краснов предложил прокурорам Европы разработать дополнительные меры против роста киберпреступности.
«Очевидно, что проблема криминального использования виртуальных активов, цифровых денег, иных современных технологий, включая искусственный интеллект, в ближайшее время будет только нарастать», — заметил он.
Россияне с 1 января 2021 года могут легально проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), в том числе криптовалютами. Их можно покупать, продавать и дарить, однако расплачиваться ими за товары и услуги всё равно нельзя.
Как сообщил депутат Госдумы Павел Крашенинников, к концу весенней сессии парламента криптовалюта получит статус объекта. По его словам, поправки о цифровых активах внесут в Гражданский кодекс, что позволит урегулировать обращение криптовалюты при разводе супругов, при банкротстве и т. д.
«Мы предлагаем, чтобы с учётом того, что у нас всё-таки деньги — это рубль, и в Конституции написано об этом, мы говорим, что законным средством платежа остаётся рубль, но договорами могут быть предусмотрены расчёты и этой цифровой валютой», — пояснил парламентарий.