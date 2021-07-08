04:09 (мск), источник: Известия
Черта богатства: кабмин обсуждает донастройку системы страховых взносов
Как могут измениться отчисления во внебюджетные фонды для обладателей высоких зарплат.
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С 2022 года в России может измениться система начисления страховых взносов на высокие зарплаты. Правительство обсуждает вероятность повышения планки окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются взносы по максимальному тарифу — 22% (сейчас это доходы в размере 1,465 млн рублей в год). Об этом «Известиям» рассказали два источника, близких к кабмину. Предполагается, что такой шаг может стать частью донастройки системы налогообложения состоятельных россиян. По оценкам экспертов, нововведение затронет не более 5 млн человек.
Хорошо забытое старое
Сегодня взносы по полному тарифу (22%) в ПФР платятся с зарплат до 1,465 млн рублей в год (примерно 122 тыс. рублей в месяц). С превышения этой планки в Пенсионный фонд идет только 10%. Такой порядок был введен в 2012 году по инициативе уходившего тогда с поста президента Дмитрия Медведева (до этого к заработку выше предельной величины применялся нулевой тариф).
Общая же ставка страховых взносов во внебюджетные фонды была сокращена с 34 до 30% (в том числе для платежей в ПФР с 26 до 22%), а для отдельных категорий плательщиков — до 20%. Это рассматривалось как снижение налоговой нагрузки на бизнес.
После 2014 года государство постоянно продлевало мораторий на пенсионные накопления, которые перестали поступать на счета россиян для последующего инвестирования и начали использоваться для выплат пенсионерам. Однако в повестке дня время от времени возникал и вопрос повышения страховых взносов для сбалансированности бюджета ПФР. Например, в 2016 году СМИ сообщали, что правительство рассматривало идею ввести дополнительный платеж с работающих граждан в размере 2% и увеличить вдвое размер отчислений в ПФР, которые делают работодатели с высоких зарплат. Но тогда это не было реализовано.
Изменения произошли на фоне пандемии в 2020 году и носили противоположный характер: президент Владимир Путин снизил размер страховых взносов для компаний МСП с 30 до 15%, а для
К идее увеличить нагрузку на труд высокооплачиваемых сотрудников власти вернулись на заседании бюджетной комиссии в июле 2021 года, сообщили источники «Известий». По их словам, правительство рассматривает возможность более резко, чем обычно, повысить планку оклада, с которого работодатели отчисляют 10% в ПФР. Пока ее уровень сдвигается за счет ежегодной индексации и за пять лет, например, он вырос вдвое.
Если одномоментно и резко увеличить лимит, рассказали собеседники «Известий», то вырастет объем поступлений в ПФР. При этом, по их словам, конкретные параметры еще неизвестны, их предстоит установить. Также эта донастройка позволит реализовать запрос на социальную справедливость, подчеркнул один из источников «Известий».
По итогам 2020 года
Впрочем, нельзя считать, что вопрос с повышением решен, уточнил один из источников «Известий». Проблема в том, что, «поставив на бюджете ПФР небольшую заплатку сейчас, в будущем можно получить дыру за счет повышения пенсионных обязательств государства».
Дело в том, что страхуемый заработок формирует персональную пенсию гражданина. Пенсионные отчисления, которые уплачиваются с зарплат, пополняют индивидуальный счет в пенсионной системе. И максимальное количество коэффициентов, которые за год может получить гражданин, начисляются с предельной суммы — 1,465 млн рублей. Заработок выше нее уже не учитывается при начислении пенсии, но облагается страховым тарифом в 10%, который идет в систему.
По сути, россияне с зарплатами выше 122 тыс. рублей в месяц и без того уже платят сверх страхуемого заработка, эти средства идут на выплаты тем гражданам, которые имеют небольшой трудовой доход. И сверхнормативное повышение порога сделает бюджет ПФР менее сбалансированным, в том числе за счет повышения обязательств фонда.
В правительстве запрос «Известий» перенаправили в Минфин. «Известия» обратились туда за официальным комментарием. В Минтруде и ПФР воздержались от обсуждения этой темы.
Тренд на повышение
Инициатива идет в тренде повышения фискального давления на бизнес, считает директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев.
— Надо понимать, что взносы в ПФР платят не граждане лично, а их работодатели. Поэтому повышение порога будет означать увеличение нагрузки прежде всего на высокооплачиваемые отрасли — финансовую, добывающую, сферы с наукоемкой продукцией, — пояснил он.
Олег Буклемишев также отметил, что не видит необходимости в подобных корректировках в условии, когда на рынке углеводородов благоприятная ценовая конъюнктура и федеральный бюджет стабилен.
Повышение планки будет иметь весьма ограниченный эффект на объем поступлений в ПФР, так как на сегодня свыше 1,4 млн рублей в год в России зарабатывают около 7% граждан, или 5 млн человек, констатировал управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.
— Таким образом, налоговая эффективность этой меры нивелируется тем, что высокие зарплаты в нашей стране получает крайне ограниченное число занятых. К примеру, свыше 3 млн рублей в год получает около 500 тыс. сотрудников по всей России, — констатировал он.
При этом эксперт согласился, что повышение уровня отчислений по страховым взносам в основном коснется крупных компаний. Нововведение скажется на бизнесе, особенно в кризис, отметил сопредседатель «Деловой России» Антон
Эксперт подчеркнул: бюджет приобрел бы больше, если бы власти боролись с нелегальным бизнесом и сфокусировались на привилегиях компаниям, которые работают в легальном поле.
Екатерина Виноградова, Анна Каледина