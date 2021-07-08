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02:34 (мск), источник: РБК

Чубайс назвал два главных процесса в экономике в ближайшие десять лет

Производство водорода и реструктуризация отраслей могут перевернуть отечественную экономику. Сейчас главное для России — не упустить эту возможность, подчеркнул Чубайс.

Источник: РИА "Новости"

В ближайшие десять лет главными процессами, которые перевернут российскую экономику, будут переориентация на производство водорода и связанная с этим глубокая реструктуризация всех отраслей. Об этом на выставке ИННОПРОМ-2021 заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Мне кажется, что самыми главными в экономике страны за ближайшие десять лет будут два процесса. Один из них — это, конечно, водород. Было сказано — $50 млрд объем продаж собственно водорода, плюс на них нужно еще около 50 тыс. МВт энергетических мощностей. Речь идет о создании индустрии с объемами продаж более $100 млрд. Это очень серьезные цифры. Это колоссальный вызов, который затронет всех: от промышленности до науки.
Анатолий Чубайс

По его словам, производство водорода — уникальная возможность, которая открывается перед страной. Однако она подразумевает и большие конкурентные риски. Чубайс напомнил, что в ближайшее время канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена встретиться с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить инвестиции в мегапроект на Украине по производству водорода и его экспорту в Германию и другие европейские страны.

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«Перед нами стоит выбор: либо мы эту фантастическую открывающуюся возможность освоим, мобилизовавшись и консолидировав бизнес и промышленность; либо нет», — подчеркнул спецпредставитель президента.

Вторым наиболее значимым для российской экономики процессом, по мнению Чубайса станет глубокая реструктуризация 100% отраслей, по крайней мере, экспортных.

«Металлургия, трубопрокатчики, транспортное машиностроение — каждый из них рассказывает о глубоком преобразовании собственного бизнеса. Это преобразование заточено на будущие рынки, связанные с водородом, и на минимизацию собственного углеродного следа», — сообщил Чубайс.

Он отметил, что это преобразование идет без постановлений правительства и изменений законодательства. «Бизнес сам сообразил, что делать. Именно эти компании будут представлять будущее России», — резюмировал Чубайс.

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В июне Чубайс заявлял, что Россия стоит в шаге от технологической революции, связанной с преобразованием нефтегазовой, химической, металлургической промышленности, сельского хозяйства и ЖКХ под водородную энергетику.

Кроме того, немецкий партнер «Газпрома» компания Wintershall Dea обсуждает использование существующей и будущей газотранспортной системы для поставок водорода в Европу. «Россия находится в отличном положении для экспорта водорода. У нее огромные запасы природного газа, из которого можно производить голубой водород», — говорил председатель правления компании Марио Мерен.

Согласно концепции Минэнерго до 2024 года Россия намерена поставлять на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн т. экологически чистого водорода и зарабатывать на нем от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год.

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