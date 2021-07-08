Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 июляОснование Парижа, закладка Исаакиевского собора и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
10Трава у дома
16Павильон вакцинации в Гостином дворе
11:29 (мск), источник: Forbes

Курс доллара превысил 75 рублей впервые за два месяца

Курс доллара на торгах в четверг превысил 75 рублей впервые с 4 мая. Курс евро растет, приближаясь к отметке в 89 рублей. Российская валюта слабеет к мировым на фоне падающей нефти. Ранее ОПЕК+ так и не смогла прийти к соглашению об увеличении добычи.

Источник: Reuters

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг максимуме торговался по 75,35 рубля, следует из данных площадки. Последний раз доллар превышал отметку в 75 рублей более двух месяцев назад — 4 мая. На момент публикации (10:58 мск) американская валюта стоила 75,16 рубля, прибавляя 0,46% к цене прошлого закрытия.

Курс евро на торгах в четверг рос, приближаясь к отметке в 89 рублей. На максимуме за день валюта стоила 88,8 рубля, на момент публикации она стоила 88,74 рубля прибавляя 0,7% к цене закрытия прошлой торговой сессии.

Доллар от TradingView

Российская валюта дешевеет к мировым на фоне нефти, «которая продолжает снижаться после существенного падения накануне», отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». По их словам, инвесторы все еще ждут сигналов от ОПЕК+, которая до сих пор не смогла договориться о квотах на добычу нефти с августа 2021 года. Переговоры министров стран ОПЕК+ начались 1 июля и длились три дня, но ни к чему не привели.

Источники Bloomberg рассказывали, что сделка сорвалась из-за конфликта между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на момент публикации составляла $73,01 за баррель, теряя 0,57% к цене закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду контракты подешевели на 1,5%, до $73,43 за баррель.

Цена августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла $71,76 за баррель, что на 0,61% ниже цены прошлого закрытия. В среду эти фьючерсы подешевели на 1,6%, до $72,2 за баррель.

Brent от TradingView

Тимур Батыров

 Лучшие российские вузы — 2021. Рейтинг Forbes
Обновление защиты: стоит ли спешить с ревакцинацией
Франция призвала ЕС не признавать вакцины от COVID из России
Проценко: жара усугубляет течение COVID-19
Как изменится обучение в вузах с 1 сентября
Врач предупредил о появлении суперштамма коронавируса
Названы лучшие фотографии на тему дома и семьи в изоляции
В России за сутки выявили более 24,8 тыс. новых случаев COVID
Лавров назвал честью предложение Путина войти в список «ЕР»
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Здоровье
Раскрыта частота побочных эффектов от «Спутника V» Данные опубликованы в Аргентине.
Горячие темы на Авто
Алаверды 323
Размышляю--- 250
Тревожность. 180
Резко подорожало моторное масло 101
Кино
Dava стал ведущим «Муз-ТВ» Бывший возлюбленный Бузовой расскажет об актуальных хитах в «TikTok чарте»
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Gnezdo.ru
Зеленский решил судьбу Крыма
Пистолет «Балтиец». Самое гениальное оружие СССР
Какое наследство оставил Меньшов жене и детям?
Ещё помнишь? А теперь гляньте на любимого актера
Леди
Миррен, Бруни и МакДауэлл затмили молодых звезд в Каннах (фото) Звезды вышли на красную дорожку главного смотра года
Дом
5 приспособлений для уборки, которые не оправдают ваших ожиданий
15 идей для оформления окна
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Как влияет на людей красный цвет в интерьере
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь