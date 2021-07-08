Курс доллара превысил 75 рублей впервые за два месяца

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг максимуме торговался по 75,35 рубля, следует из данных площадки. Последний раз доллар превышал отметку в 75 рублей более двух месяцев назад — 4 мая. На момент публикации (10:58 мск) американская валюта стоила 75,16 рубля, прибавляя 0,46% к цене прошлого закрытия.
Курс евро на торгах в четверг рос, приближаясь к отметке в 89 рублей. На максимуме за день валюта стоила 88,8 рубля, на момент публикации она стоила 88,74 рубля прибавляя 0,7% к цене закрытия прошлой торговой сессии.
Российская валюта дешевеет к мировым на фоне нефти, «которая продолжает снижаться после существенного падения накануне», отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». По их словам, инвесторы все еще ждут сигналов от ОПЕК+, которая до сих пор не смогла договориться о квотах на добычу нефти с августа 2021 года. Переговоры министров стран ОПЕК+ начались 1 июля и длились три дня, но ни к чему не привели.
Источники Bloomberg рассказывали, что сделка сорвалась из-за конфликта между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на момент публикации составляла $73,01 за баррель, теряя 0,57% к цене закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду контракты подешевели на 1,5%, до $73,43 за баррель.
Цена августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла $71,76 за баррель, что на 0,61% ниже цены прошлого закрытия. В среду эти фьючерсы подешевели на 1,6%, до $72,2 за баррель.