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00:30 (мск), источник: Известия

Минэк предупредил о риске появления новых схем отъёма жилья

Минэкономразвития предупредило о риске возникновения новых схем по отъему жилья. К случаям мошенничества может привести практика продажи единственной жилплощади должников. Об этом «Известиям» заявил замглавы ведомства Илья Торосов.

Источник: Агентство «Москва»

В Екатеринбурге впервые в России состоялись торги по продаже единственного жилья обанкротившегося из-за долгов гражданина. Это не предусматривает действующая редакция Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ), но в апреле 2021 года Конституционный суд внес коррективы в правоприменение, которые позволили провести процедуру. С молотка ушла пятикомнатная квартира екатеринбуржца, который задолжал кредиторам более 20 млн рублей. Жилье продали за 8,25 млн рублей, взамен мужчине предоставили однокомнатную квартиру.

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Суд указал на возможность продажи единственного жилья должника, если его площадь превышает нормы предоставления жилья на условиях социального найма, установленные в регионе, пояснила кандидат юридических наук, член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

В Минэке назвали этот прецедент опасным. Надо четко понимать, что, если разрешить кредиторам реализацию единственного жилья должника, нельзя исключать случаи мошенничества. По сути, это может привести к возникновению новых схем по отъему жилья у населения, сказал «Известиям» заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Несколько лет назад Минюст разработал законопроект, разрешающий продажу единственного дорогого жилья должников. Сейчас он обсуждается, но после продажи жилья екатеринбуржца его доработка ускорится, сказал Илья Торосов.

«Каждая норма должна быть максимально взвешенной и учитывать результаты комплексной оценки возможных последствий. Законопроект должен содержать четкие и действительно справедливые критерии, какое жилье считается роскошным и в каких случаях его можно изъять», — уверен Илья Торосов.

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