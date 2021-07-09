СМИ узнали о планах обязать операторов построить сети 4G в селах

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в августе планирует продлить разрешение на использование частот 700, 800 МГц и 2,5−2,7 ГГц для сотовых сетей четвертого поколения (LTE) еще на десять лет. Об этом со ссылкой на материалы ГКРЧ сообщили «Ведомости».
Разрешение выдано в 2011 году, срок его действия истекает 8 сентября. Получить продление операторы смогут после выполнения ряда условий. В частности, они должны будут расширить зону покрытия LTE.
К 2028 году операторов обяжут покрыть такими сетями 99% населенных пунктов с населением 500−999 человек.
Помимо этого с 2023 года операторы должны будут строить LTE-сети только на отечественном оборудовании, внесенном в единый реестр российской электронной продукции. Софт, который используют, к примеру, базовые станции, должен входить в реестр отечественного программного обеспечения.
К 2030 году LTE должно быть также покрыто 99% автомобильных дорог общего пользования федерального значения, говорится в проекте решения ГКРЧ. Ранее о планах властей обязать операторов обеспечить связью федеральные автотрассы сообщили источники РБК.
Минцифры реализует несколько проектов по обеспечению россиян услугами связи и рассматривает разные дополнительные варианты предоставления по всей стране доступа к современным телекоммуникационным сервисам, отметил в беседе с изданием представитель ведомства. Проект решения ГКРЧ в министерстве комментировать не стали.
В России чуть более 5 тыс. населенных пунктов с населением 500−1000 человек. По оценке источника издания в одной из сотовых компаний, установка базовой станции LTE в селе, где есть вышка и оптическая линия связи, обойдется в 3−5 млн руб., если нет — до 7 млн руб.
Если обеспечивать каждый небольшой населенный пункт собственной базовой станцией LTE, расходы операторов могут составить 15−35 млрд руб., подсчитали «Ведомости».
Однако на практике расходы могут оказаться несколько меньше. Компании, покрывающие такие населенные пункты, смогут использовать инфраструктуру конкурентов как виртуальные операторы (MVNO), а также не подключать села, «труднодоступные ввиду особых природных условий расположения», говорится в материалах комиссии.
ГКРЧ обязала операторов покрывать LTE населенные пункты с населением более 1 тыс. человек в 2013 году. Деревни и села, где проживает 100−500 человек, по госконтракту подключает «Ростелеком» — для развертывания LTE-сетей более чем в 24 тыс. населенных пунктов ему специально выделили частоты 2,3−2,4 ГГц. Таким образом, по словам источника издания, населенные пункты с населением 500−1000 человек выпали из госпроектов ликвидации цифрового неравенства и теперь власти стремятся восполнить этот пробел.