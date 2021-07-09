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15:06 (мск), источник: Секрет Фирмы

В Китае заблокировали крупнейшую в мире криптобиржу

Китайские власти заблокировали сайт Binance — самой крупной в мире криптовалютной биржи. Также в КНР перестало работать приложение площадки. Теперь китайские пользователи могут воспользоваться сервисом только анонимно, через VPN. В то же время у жителей КНР по-прежнему остался доступ к местным конкурентам Binance — криптобиржам Huobi и OKEx. Ранее китайские власти запретили в четырёх провинциях добычу криптовалюты, чем обрушили рынок.

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Источник: Reuters

Пользователи начали сообщать о закрытии доступа к Binance 8 июля.

«Вечером, 8 июля, многие обнаружили, что приложение Binance, похоже, заблокировано в Китае, для входа в систему им необходимо использовать VPN», — написал журналист Колин Ву.

Блокировку криптобиржи подтвердил сайт chinafirewalltest.com, куда заносят все запрещённые в стране ресурсы.

Ещё в начале лета крупнейшие китайские поисковики Baidu и Sogou перестали выдавать ссылки на сайты криптовалютных бирж Binance, Huobi и OKEx. Однако последние две площадки всё ещё доступны местным пользователям.

Власти Китая планомерно ведут борьбу с криптовалютами.

В мае местным финансовым учреждениям и платёжным компаниям запретили предоставлять услуги, связанные с транзакциями с криптовалютой. Инвесторов же предостерегли от торговли цифровыми активами. В июне под удар попали майнеры — сразу в четырёх провинциях им запретили добывать криптовалюту. В итоге каждый третий майнер прекратил работу в стране, из-за чего биткоин и альткоины резко просели в цене.

Биткоин от TradingView

Что касается Binance, то эта биржа оказалась вне закона не только в Китае. Ранее её запретили на территории Великобритании. Местный регулятор отклонил заявку лондонской Binance Markets на регистрацию в качестве компании, осуществляющей операции с криптовалютами. От площадки потребовали до 30 июня прекратить рекламу и промоакции, а также уведомить своих клиентов на сайте и в соцсетях о прекращении деятельности в стране.

Даниил Фарниев

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