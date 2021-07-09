В Китае заблокировали крупнейшую в мире криптобиржу

Пользователи начали сообщать о закрытии доступа к Binance 8 июля.
«Вечером, 8 июля, многие обнаружили, что приложение Binance, похоже, заблокировано в Китае, для входа в систему им необходимо использовать VPN», — написал журналист Колин Ву.
Блокировку криптобиржи подтвердил сайт chinafirewalltest.com, куда заносят все запрещённые в стране ресурсы.
Ещё в начале лета крупнейшие китайские поисковики Baidu и Sogou перестали выдавать ссылки на сайты криптовалютных бирж Binance, Huobi и OKEx. Однако последние две площадки всё ещё доступны местным пользователям.
Власти Китая планомерно ведут борьбу с криптовалютами.
В мае местным финансовым учреждениям и платёжным компаниям запретили предоставлять услуги, связанные с транзакциями с криптовалютой. Инвесторов же предостерегли от торговли цифровыми активами. В июне под удар попали майнеры — сразу в четырёх провинциях им запретили добывать криптовалюту. В итоге каждый третий майнер прекратил работу в стране, из-за чего биткоин и альткоины резко просели в цене.
Что касается Binance, то эта биржа оказалась вне закона не только в Китае. Ранее её запретили на территории Великобритании. Местный регулятор отклонил заявку лондонской Binance Markets на регистрацию в качестве компании, осуществляющей операции с криптовалютами. От площадки потребовали до 30 июня прекратить рекламу и промоакции, а также уведомить своих клиентов на сайте и в соцсетях о прекращении деятельности в стране.