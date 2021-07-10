В ЦБ считают, что крупные экономики вряд ли легализуют биткойн

В июне парламент Сальвадора принял закон, в соответствии с которым криптовалюта становится легальным платежным средством в стране. Так, согласно законопроекту, биткойн станет самодостаточным платежным средством, с его помощью можно будет оплачивать налоги, приобретать товары и услуги. В качестве базовой валюты для обменных транзакций будет использоваться доллар США.
«Я не думаю, что какая-то крупная экономика пойдет по этому пути, потому что это серьезные риски для финансовой стабильности», — сообщил он.
Заботкин добавил, что, с точки зрения Центрального банка, криптовалюты являются цифровыми денежными суррогатами. Также он напомнил, что на территории РФ единственным легальным инструментом платежа является только российский рубль.
9 июля проходит третий международный онлайн-тренинг Cyber Polygon, его проведет компания Bi.Zone (занимается стратегическим управлением цифровыми рисками, входит в экосистему «Сбера»). Онлайн-тренинг пройдет при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и Интерпола. Темой мероприятия станет безопасное развитие цифровых экосистем.
На полях Cyber Polygon выступят зампред Центробанка Алексей Заботкин, президент «Сбера» Герман Греф, сооснователь компании Apple и изобретатель Стив Возняк, топ-менеджеры Mastercard и Visa и другие спикеры.