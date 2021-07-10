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18:32 (мск), источник: РБК

Новые запреты в Китае и рекордные продажи NFT. Главные события недели

Пользователи криптокарт Visa потратили $1 млрд за полгода, биткоин резко подешевел на фоне нового заявления ЦБ Китая, эмитент стейблкоина USDC выйдет на биржу и другие новости прошедшей рабочей недели.

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Источник: Reuters

Понедельник

Ethereum обновил двухнедельный максимум стоимости

Цена крупнейшего по капитализации альткоина вновь превысила $2,3 тыс. в преддверии важного обновления, которое запланировано на 21 июля.

График ETHUSD от TradingView

В понедельник биткоин подешевел на $2,5 тыс.

Стоимость первой криптовалюты начала снижаться после того, как в ночь на 5 июля она приблизилась к отметке $36 тыс.

Запасы биткоина на криптобиржах снизились до минимума с января

Аналитики сервиса Santiment считают, что это указывает на снижение риска крупных распродаж криптовалюты.

Новость
«Достижение Китая»: как Huawei стал лидером рынка

Вторник

ЦБ Китая поручил закрыть компанию в Пекине за торговлю криптовалютой

Производителя программного обеспечения Beijing Qudao Cultural Development Co Ltd обвинили в проведении операций с цифровыми активами. Регулятор уже отключил веб-сайт организации.

Финразведка США впервые в истории назначила советника по криптовалюте

На новую должность в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) была назначена Мишель Корвер, ранее занимавшая аналогичный пост в уголовном отделе Министерства юстиции США.

Хедж-фонд Marshall Wace объявил о планах инвестировать в криптоиндустрию

Компания планирует вкладывать средства в криптовалютные платежные системы и стейблкоины.

Новость
Как правильно использовать NFT в России и не нарушить закон

Среда

Криптобиржа Binance приостановила прием депозитов через систему SEPA

Торговая площадка назвала свое решение временным и объяснила его событиями, не зависящими от нее.

Продажи NFT достигли рекордных $2,5 млрд в первой половине 2021 года

По данным сервиса NonFungible, еженедельно на блокчейне Ethereum продаются от 10 тыс. до 20 тыс. новых невзаимозаменяемых токенов.

Пользователи криптокарт Visa потратили $1 млрд за полгода

Финансовый директор Visa Васант Прабху сообщил, что компания работает над экосистемой, которая сделает использование криптовалюты таким же удобным, как и обычной валюты.

Четверг

Биткоин резко подешевел на фоне нового заявления ЦБ Китая

Заместитель председателя регулятора Фань Ифэй назвал биткоин и стейблкоины угрозой для финансовой системы.

График BTCUSD от TradingView

Цена Ethereum упала на 10% за сутки

Стоимость альткоина снизилась до отметки в $2,16 тыс., а капитализация — до $250 млрд.

Эмитент стейблкоина USDC выйдет на биржу

Компания Circle, которой принадлежит криптобиржа Poloniex, станет публичной через слияние со SPAC.

Пятница

В ЦБ РФ не верят в возможность легализации биткоина крупными экономиками

Зампред Банка России Алексей Заботкин уверен, что легализация криптовалют может создать серьезные риски для финансовой стабильности.

Сооснователь Apple назвал биткоин математическим чудом

Стив Возняк отметил, что верит в будущее первой криптовалюты хотя сам не инвестирует в нее.

«Бычий рынок еще не начинался». В BTC.TOP дали прогноз по биткоину

В компании ссылаются на статистику, согласно которой прогнозируемая стоимость главной криптовалюты в новом цикле роста превысит $400 тыс.

Биткоин от TradingView

Алексей Корнеев

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