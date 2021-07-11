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19:04 (мск), источник: ТАСС

Nord Stream 2 AG планирует завершить работы по «Северному потоку — 2» в конце августа

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Строительные работы в рамках проекта «Северный поток — 2» могут быть завершены уже в следующем месяце. Об этом заявил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью газете Handelsblatt.

Источник: РИА "Новости"

«Мы полагаем, что строительные работы будут завершены в конце августа», — сказал он. «Сейчас уже завершены на 98%», — отметил Варниг. По его словам, еще три месяца потребуется на получение различных сертификатов и на проведение тестов. Применительно к первой ветке, которая достроена, этот процесс уже начался. «Наша цель уже в этом году принять трубопровод в эксплуатацию», — добавил он.

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG также отметил, что рассчитывает на то, что транзит газа через Украину, чего добивается Запад, будет продолжен и после 2024 года.

«Транзит через Украину и после 2024 года будет частью транспортировки российского газа в Европу. В этом у меня нет ни малейшего сомнения», — заявил Варниг.

Отвечая на вопрос об ущербе от американских санкций, он сказал: «Они стоили нам задержки в полтора года и спровоцировали удорожание в трехзначном миллионом порядке».

Поставки водорода

«Северный поток — 2» через 10 лет может быть пригоден к поставкам водорода по одной или двум веткам, заявил Варниг.

Мы определили для себя четкую цель — через 10 лет «Северный поток — 2» должен быть пригоден для транспортировки водорода.
Маттиас Варниг

По его словам, «уже проведены многообещающие предварительные исследования».

Варниг добавил, что считает «очень реалистичной» такую перспективу. В настоящее же время процесс осложняется тем, что США угрожают санкциями различным сертификационным компаниям.

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