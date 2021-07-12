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09:47 (мск), источник: Life.ru

В августе повысят пособия: Кто сможет получить больше и как оформить доплаты

С 15 июля территориальные органы ПФР начнут принимать заявления на новые выплаты. Кому и какие пособия положены, с какими сложностями могут столкнуться получатели и как их избежать?

Источник: Reuters

Приём заявлений на единовременные выплаты на школьников региональные отделения Пенсионного фонда России будут принимать с 15 июля до 1 ноября 2021 года. Подать их могут родители или законные представители. Заявление можно направить в форме электронного документа через портал госуслуг либо принести в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

Речь идёт о единовременной выплате в 10 тысяч рублей. Деньги положены всем семьям, где есть дети школьного возраста. Причём начиная с шести лет. Даже если ребёнок не пошёл в школу в этом году, пособие на него всё равно выплатят. Это касается детей, которым исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года.

Деньги начнут перечислять в августе — декабре. Срок будет зависеть от того, когда будет подано заявление. Если сделать это в июле, то выплату начислят после 16 августа.
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Немаловажным фактом является и то, что единовременная выплата не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не будет относиться к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам. На этот момент обращает внимание юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Ирина Белова.

— Тут стоит отметить, что выплаты будут проводиться на каждого ребёнка в семье. Но надо учитывать, что это не ежемесячное пособие, а единоразовая мера поддержки. Кроме того, в августе ожидается повышение ещё одной социальной выплаты — пенсий работающим пенсионерам. Это коснётся тех людей, кто трудился в 2020 году. Причём официально. Индексация затронет пенсионеров, за которых работодатели перечисляли страховые взносы, — поясняет управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

В целом же этим летом президент ввёл для российских семей право на три новые выплаты на детей. Это ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности (до двенадцати недель). Раньше эта выплата была единовременной.

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— В отличие от предыдущего пособия, оно будет выплачиваться ежемесячно и в более высоком размере: 50 процентов величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Кроме того, будет выплачиваться ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от восьми до семнадцати лет, если он живёт в неполной семье. Единственным родителем признаётся человек, который указан в записи акта о рождении ребёнка, если там отсутствуют сведения о втором родителе. Право на пособия имеют также женщины, если сведения об отце в свидетельство о рождении внесены по заявлению матери ребёнка. Выплаты положены и в тех случаях, когда второй родитель ребёнка умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим, — рассказывает Ирина Белова.

Право на оба пособия зависит от среднедушевого дохода семьи. В начале июля в ПФР дали подробное разъяснение, кому и как будут проводить выплаты.

Для получения всех социальных выплат теперь нужно иметь карту «Мир». С 1 июля на карты других платёжных систем деньги переводить не будут. Это нужно учесть при подаче заявлений на новые пособия.

— Те, кто получает выплаты на банковский счёт, к которому карта не выпускается, могут не беспокоиться. Зачисления будут происходить. Если же к счёту привязана карта, то это может быть только «Мир». Напомним также, что выплата не будет перечисляться на счёт другого человека. Только на счёт заявителя, — уточнили в ПФР.

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В Пенсионном фонде также обратили внимание, что в ряде случаев человек может получить отказ, даже если у него есть право на пособие. Это может произойти, например, если будут неточности или ошибки при вводе данных. Тогда заявление не пройдёт проверку в информационной системе.

Как показала практика, самые распространённые ошибки при подаче заявления — это неправильно введённые данные ребёнка. Например, Ф. И. О., отличные от указанных в свидетельстве о рождении. Бывает, что неправильно введены реквизиты актовой записи о рождении ребёнка (серия и номер вместо данных актовой записи), а также неправильный СНИЛС или ошибки в сведениях о банковском счёте.

Напомним также, что с 1 июля 2021 года узнать о положенных льготах и пособиях стало проще. Человек может получать персонифицированную информацию, сформированную в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Там есть информация о правах на льготы и о том, как их получить. Увидеть её можно будет в виде текстовых сообщений. Они будут приходить через портал госуслуг. Сведения туда предоставят ПФР, Фонд социального страхования РФ, федеральные учреждения медико-социальной экспертизы, Роструд, органы государственной власти и органы местного самоуправления.

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