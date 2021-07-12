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04:42 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Только в полете живут триллионы. Из ФНБ просят 1,5 трлн руб. на российские самолеты

Как стало известно «Ъ», Минпромторг подготовил план вывода на рынок и поддержки продаж отечественных самолетов за 1,8 трлн руб. Проект предполагает выпуск к 2030 году 735 гражданских воздушных судов, в частности Ил-114, МС-21 и «Байкалов», а также разработку пяти типов вертолетов. Основную массу средств — почти 1,6 трлн руб.— по замыслу Минпромторга, должен предоставить ФНБ, еще 244 млрд руб. предлагается выделить из бюджета. Эксперты считают, что намеченные объемы производства вряд ли найдут спрос на рынке, а сам проект называют слишком амбициозным.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минпромторг разработал план создания линейки «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности». Проект, который должен войти в новую стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года, предусматривает производство 735 новых гражданских самолетов.

В первую очередь речь идет о выводе на рынок Ил-114, МС-21 и «Байкала» (ЛМС-901). Также в планах поставок паспорта проекта от 28 мая (есть в распоряжении «Ъ») фигурируют Sukhoi Superjet 100, L-410 и пять типов вертолетов.

Министерство рассчитывает, что это позволит обеспечить закупку российской авиатехники авиакомпаниями с госучастием и доведет загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80−90%. Суммарные поступления от налогов и сборов поставочной программы по самолетам достигнут к концу периода 450 млрд руб., говорится в документе.

Реализация проекта потребует около 1,84 трлн руб. на 2021−2030 годы. Около 244 млрд руб. из этой суммы — средства федерального бюджета, причем треть (79,48 млрд руб.) значится как уже предусмотренная, но Минпромторг предлагает дополнительно выделить из бюджета 165 млрд руб. в 2025—2030 годах.

Основную часть средств — более 1,59 трлн руб.— планируется привлечь до 2030 года из ФНБ. В этом году речь идет о 9,4 млрд руб. Еще 537,9 млрд руб. хотят привлечь до 2024 года, свыше 1 трлн руб.— с 2025 по 2030 год.

К концу 2022 года программа предполагает выпуск 36 самолетов МС-21 в год и начало его серийных поставок. К декабрю 2027 года «Иркут» (входит в «Ростех») должен поставить 120 воздушных судов и производить уже 72 самолета в год. В декабре 2023 года планируется сертификация МС-21 в EASA. В Минэкономики и «Ростехе» не ответили на запрос «Ъ», в Минфине «Ъ» направили в Минпромторг, где обещали дать комментарий позже.

Опрошенные «Ъ» эксперты считают «избыточно амбициозными» как финансовую составляющую проекта, так и его план-график.

Как отмечает старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко, сейчас производственные возможности «Иркута» позволяют выпускать 36 самолетов в год, но запуск второй очереди потребует времени и должен быть оправдан стабильным спросом.

В то же время, по его мнению, внутренний рынок вряд ли «переварит» более 30−35 самолетов такой размерности в год — «до коронакризиса объем поставок на внутренний рынок среднемагистральных самолетов составлял 50−70 машин в год, включая Airbus и Boeing». Гипотетически, получив сейчас много новых отечественных самолетов, авиакомпании нескоро придут к необходимости расширения или обновления флота, полагает он.

Выход на внешние рынки, добавляет эксперт, будет серьезно осложнен переизбытком самолетов из-за кризиса, а также активным демпингом со стороны Boeing, вынужденной восстанавливать портфель заказов после проблем с моделью 737 MAX.

Пока потенциально заинтересоваться МС-21, по его словам, могут только такие страны, как Северная Корея, Иран, Куба, Венесуэла и Белоруссия.

«С точки зрения бюджетного процесса предложение Минпромторга показывает, что конкуренция за средства ликвидной части ФНБ, превышающей 7% ВВП, в разгаре», — говорит директор группы «Суверенные рейтинги» S&P Global Ratings Карен Вартапетов.

Он также отмечает, что Минфин настаивает на более строгих критериях инвестиций: средства ФНБ должны составлять не более 25% от общего бюджета проекта и не более 40% от заемных средств за счет всех источников. Соответствовать таким требованиям, подчеркивает эксперт, получится далеко не у всех проектов.

Если деньги дадут лизинговой компании на условиях возвратности, то сроки должны быть максимально длительными, около 20 лет, а ставки — символическими, 2−3%, считает аналитик «ВТБ Капитала» Елена Сахнова.

Айгуль Абдуллина, Полина Смертина

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