Экономист объяснил, почему Китай так обеспокоен проблемой биткоина

«С моей точки зрения, обеспокоенность китайских властей и финансовых регуляторов вполне обоснована. Ведь рост рынка криптоактивов и втягивание в него новых участников формирует альтернативные потоки финансовых ресурсов страны, источники которых неизвестны, как неизвестны и конечные бенефициары. Разумеется, государство этого не потерпит и будет предпринимать меры по ограничению рынка таких активов», — сказал Пушко.
По его словам, с появлением биткоина и других криптоактивов возникло еще одно фундаментальное противоречие между приоритетными задачами национальных государств (к числу которых обычно относят экономическую независимость и финансовую устойчивость) и глобализацией, как формой ведения бизнеса, когда интересы частных глобальных компаний ставятся выше интересов отдельных государств, национального бизнеса и граждан.
«В случае с криптоактивами фундаментальное противоречие проявляется в виде конфликта интересов национального государства и интернациональной тусовкой криптоэнтузиастов и их последователей, желающих заработать на хайпе и при этом не платить налоги», — сказал экономист.