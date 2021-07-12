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12:48 (мск), источник: ИА REGNUM

Экономист объяснил, почему Китай так обеспокоен проблемой биткоина

МОСКВА, 12 июля 2021, 10:36 — REGNUM. Обеспокоенность китайских властей и финансовых регуляторов ростом рынка криптоактивов вполне обоснована. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля заявил замдиректора Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Александр Пушко. Так он прокомментировал то, что в Народном банке Китая биткоин посчитали угрозой для финансовой безопасности.

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Источник: Reuters

«С моей точки зрения, обеспокоенность китайских властей и финансовых регуляторов вполне обоснована. Ведь рост рынка криптоактивов и втягивание в него новых участников формирует альтернативные потоки финансовых ресурсов страны, источники которых неизвестны, как неизвестны и конечные бенефициары. Разумеется, государство этого не потерпит и будет предпринимать меры по ограничению рынка таких активов», — сказал Пушко.

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По его словам, с появлением биткоина и других криптоактивов возникло еще одно фундаментальное противоречие между приоритетными задачами национальных государств (к числу которых обычно относят экономическую независимость и финансовую устойчивость) и глобализацией, как формой ведения бизнеса, когда интересы частных глобальных компаний ставятся выше интересов отдельных государств, национального бизнеса и граждан.

«В случае с криптоактивами фундаментальное противоречие проявляется в виде конфликта интересов национального государства и интернациональной тусовкой криптоэнтузиастов и их последователей, желающих заработать на хайпе и при этом не платить налоги», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что власти КНР хотят подорвать устойчивость таких цифровых активов, как биткоин.

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