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14:19 (мск), источник: Секрет Фирмы

Financial Times рассказала о буме магазинов для бедных в России

Российские продуктовые ретейлеры адаптировались к падению доходов и покупательской способности граждан — они стали открывать магазины формата «жёстких дискаунтеров», которые также называют магазинами для бедных. Об этом сообщила газета Financial Times. Весной 2021 года аналитики отмечали, что в дискаунтерах закупаются свыше половины жителей страны.

Источник: РИА "Новости"

С 2013 года реальные доходы россиян упали на 11%, за чертой бедности живут около 20 млн граждан. В этих условиях в России стали процветать «жёсткие дискаунтеры». Газета рассказала, что первой «волну дисконта» поймала сеть Fix Price, которая продаёт около 1800 наименований, в основном непродовольственных товаров, по цене менее 250 рублей. В 2020-м компания увеличила свою выручку на 33% — до 190,1 млрд рублей. Недавно фирма, работающая в России и ряде стран бывшего СССР, открыла свой 4500-й магазин.

«Чем хуже становится макроэкономическая ситуация или чем больше людей, чьи доходы упали, тем лучше для нас», — отметил один из основателей Fix Price миллиардер Сергей Ломакин.

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Другой пример — сеть низких цен «Светофор». В 2020 году выручка компании подскочила на 39% и составила 189 млрд рублей. Фирма продемонстрировала самые высокие темпы роста этого показателя и среди других российских операторов супермаркетов.

К падению доходов и общему многолетнему экономическому спаду добавился стремительный рост цен на продукты, который вынудил россиян ещё больше затянуть пояса. В связи с этим продуктовые ретейлеры решили последовать примеру Fix Price и «Светофора» и развивать собственные магазины для бедных. Это говорит о смене подхода крупных розничных сетей, которые в последние годы старались развивать онлайн-доставку, оживить внешний вид своих магазинов и расширить ассортимент, отметила FT.

Теперь же продуктовые ретейлеры стараются сбалансировать свои портфели брендов. Компания X5 Retail Group, которая владеет торговой сетью «Пятерочка», в октябре 2020-го запустила бюджетные магазины «Чижик». До конца 2021 года компания планирует открыть 45 точек в этом формате. «Магнит» запустил дискаунтеры «Моя цена», до конца года хочет открыть 200 магазинов. Ранее «Секрет» рассказывал, что ретейлер «Лента» вслед за конкурентами X5 Retail Group и «Магнитом» открыл свои первые магазины низких цен под вывеской «365+».

В апреле аналитики отмечали, что бум магазинов для бедных в России продолжается — они становятся всё популярнее, а супермаркетам для людей со средним достатком грозит закрытие из-за падения трафика.

По оценкам экспертов, в дискаунтерах закупаются свыше половины жителей страны.

Алексей Терёшин

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