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16:11 (мск), источник: Forbes

В Китае собрали первый урожай «космического риса»

В Китае собран первый урожай риса, выращенного из зерен, которые ранее были отправлены к Луне. Страна отправляет семена в космос, так как они могут мутировать под действием радиации и невесомости.

Источник: Xinhuanet

В Китае собрали первый урожай «космического риса», выращенного из зерен, которые были отправлены к Луне. Об этом со ссылкой на китайское государственное телевидение сообщает Bloomberg.

Речь идет о 40 граммах риса, отправленных в космос на аппарате «Чанъэ-5», отмечает агентство. «Чанъэ-5» совершил полет на Луну и вернулся на Землю в конце прошлого года.
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После облучения космической радиацией и нахождения в невесомости некоторые семена могут мутировать и дать более высокий урожай по возвращении на Землю, указывает Bloomberg. Агентство отмечает, что Китай отправляет рис и другие культуры в космос с 1987 года. Более 200 разновидностей «космических» растений, включая хлопок и помидоры, одобрены для последующей посадки. К 2018 году общая территория для высадки «космических культур», использование которой одобрил Китай, превысила 2,4 млн гектаров, отмечает агентство со ссылкой на китайские государственные медиа.

В прошлом году Китай стал уделять повышенное внимание продовольственной безопасности, пишет Bloomberg. Власти страны увеличили импорт и призвали обеспечить более высокий уровень самодостаточности в области основных сельскохозяйственных культур. На прошлой неделе Китай одобрил план, подразумевающий, что поставки семян станут вопросом стратегической безопасности, отмечает агентство.

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Александр Пятин

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