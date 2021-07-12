«Сигнал к выходу». Почему в июле биткоин может пережить еще один обвал

В июле завершается шестимесячный срок, на который блокируются паи фонда Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Это означает, что инвесторы получат возможность продать свои паи, обеспеченные первой криптовалютой, которые они приобрели еще в начале года.
По данным сервиса Bybt, в июле будут разблокированы около 40 тыс. биткоинов ($1,4 млрд по курсу на 12 июля).
Паи фонда Grayscale Bitcoin Trust имеют механизм отложенного погашения. Владельцы GBTC должны держать их в течение полугода прежде, чем смогут продать. Grayscale Bitcoin Trust функционирует аналогично ETF, но не зарегистрирован Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), поэтому к нему имеют доступ только аккредитованные инвесторы.
О возможной распродаже паев GBTC высказывался генеральный директор биржи криптовалютных деривативов FTX Сэм Бэнкман-Фрид. По его мнению, разблокировка и их возможная последующая продажа паев на вторичном рынке «не имеет большого значения» для курса биткоина.
В конце июня аналитики инвестиционного банка JPMorgan спрогнозировали, что стоимость биткоина может упасть до $25 тыс. в результате возможной продажи паев GBTC. Представители банка утверждают, что сохраняют негативный прогноз по биткоину несмотря на то, что его цена вернулась к $34 тыс. после падения до $28,8 тыс. 22 июня.
Падение возможно
Если произойдут сильные распродажи, часть розничных инвесторов на крипторынке может решить, что это паника и сигнал к выходу из актива, спрогнозировал финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев.
В такой ситуации, по мнению аналитика, мы увидим снижение до $30 тыс. (12%) с последующим восстановлением, поскольку крупные инвесторы выкупают все монеты на этом уровне.
Краткосрочное снижение котировок до отметки $27−28 тыс. (21%) допустил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. По его словам, на это, по большей части, повлияют фундаментальные факторы: падение хешрейта, сложности, невысокие объемы покупок биткоина крупными участниками рынка, а также сохраняющиеся политические риски.
22 июня стоимость биткоина впервые с января опускалась до $28,8 тыс. Это произошло на фоне негативных новостей из Китая, который начали покидать майнеры из-за ужесточения регулирования индустрии криптовалют.
На конец июня более 70% майнеров отключили оборудование, чтобы переехать в другие страны.
«Глобально ситуация остается позитивной и до конца года прогнозируется увеличение капитализации биткоина и подорожание монеты до отметки в $50 тыс», — добавил Першиков.
Другая модель поведения
Сейчас большинство розничных инвесторов слишком остро реагирует на любые, даже малозначимые события, отметил Кархалев. По его мнению, у институциональных инвесторов преобладает иная модель поведения и вряд ли они будут вести себя как участники Bounty-программы или охотники за «иксами» во времена ICO, которые продавали свои активы сразу после их получения.
«Часть паев может быть распродана и, возможно, это немного отразится на курсе BTC, но вряд ли произойдет что-то сверхъестественное», — заключил аналитик.
Влияние возможной продажи паев GBTC инвесторами уже заложено в котировках, добавил Першиков. По его мнению, спрос институционалов на этот инструмент сохраняется, а значит следующий этап предложения, который начнется 19 июля, может вызвать «бычий», а не «медвежий» эффект.