«Это выглядело как издевательство»: что происходит на курортах Краснодарского края из-за ковидных ограничений

17:25 (мск), источник: Forbes
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Утром 9 июля в
Других подробностей в течение рабочего дня не было. Игроков рынка известие не обрадовало. «Выселить одного человека можно, сто тысяч —
Только вечером на официальном сайте администрации Краснодарского края появилось разъяснение: заселиться в отель турист может при предъявлении отрицательного
«Сыну 13 лет, надо ли ему сдавать тест? А если 14 лет? А мне? Одни приехали и подняли шум: «Почему вы нам не сообщили о новых правилах? Нам что, теперь на улице оставаться?» — описывает руководитель расположенного в Анапе гостиничного комплекса «Альбатрос» Эдварт Делиболтоян недоумение посетителей, столкнувшихся с новыми правилами размещения в отелях и гостиницах Краснодарского края, вступившие в силу с 1 июля.
24 июня губернатор Краснодарского края подписал постановление № 369. Согласно ему, заселяться в отели, гостиницы, пансионаты и санатории Краснодарского края с 1 июля туристы могут только при наличии отрицательного
Речь идет о том, что сама процедура сдачи теста довольно затратная. «У нас отели среднего класса, 2−3 звезды, и ориентированы на семьи с детьми. Средняя цена тура у наших клиентов на всю семью — 40 000−50 000 рублей. Если делать
Цифры заполняемости, которые в июне радовали отельеров, поползли вниз.
Средняя загрузка наших отелей на сегодня — 77−80%. 24 июня (дата публикации постановления № 369, вводящего ограничения в Краснодарском крае. — Forbes) мы были заполнены на 95%.
Прогнозы Назаровой на август — снижение загрузки до 60%.
«У нас отменили около 30% бронирований. Сначала отказы поступали преимущественно на июль, в последние дни и на август тоже, и даже на сентябрь — октябрь. Ситуация некритическая, но однозначно неприятная, — рассказывает Делиболтоян. — У нас маленький отель, 50 номеров. В мае загрузка у нас была на 4% ниже по сравнению с маем 2019 года, а уже в июне мы вышли в плюс на 12%. Сейчас я уверен, что и июль, и август закончим с минусом. Мы живем весь год за счет лета, многие зимой закрываются, но мы работаем, нам будет сложнее содержать коллектив в межсезонье».
По данным Cushman & Wakefield, в мае средняя заполняемость сочинских отелей была на уровне 67%, в июне — 70−80%. Снижение количества туристов, по словам руководителя департамента гостиничного бизнеса и туризма C&W Марины Смирновой, уже ощущается — как
Власти Кубани уже трижды смягчали введенные ограничения. Первый раз, 30 июня, за день до начала «жесткого сезона», прибывающих разрешили заселять не только при наличии справки о сдаче
У опрошенных Forbes отельеров послабления вызывают неоднозначную реакцию. Некоторые считают их разумными и приносящими очевидную пользу бизнесу. «Увеличение возраста детей до 14 лет затронуло 70−80% наших гостей. Мы ориентированы на семейный отдых, для нас это существенно», — замечает Назарова.
Есть отельеры, которые считают, что смягчение ограничений — «для разговора». Некоторые же выразили недовольство хаотичностью решений.
Постановление дописывали два раза, и выглядело это, мягко говоря, как издевательство. В один день мы были вынуждены продержать гостей на ресепшн пять часов
из-затого, что у них не был готов тест на ребенка семи лет. В 17:00 пришел тест, а в 17:10 мы узнали, что он им и не нужен был!
Объяснения чиновников только увеличивали путаницу. «Пункты, где можно сдать
Однако у опрошенных Forbes отельеров организация сдачи теста на территории отеля вызывает опять же недоумение. «В постановлении сказано, что гости имеют право заселяться только при наличии отрицательного
Некоторые участники рынка подошли к проблеме иначе. «С введением ограничений у 80% наших гостей проснулся ярко выраженный инстинкт протеста и полное нежелание сдавать тесты ПЦР, поэтому в наших отелях “Лермонтов”, “Кижи” и “Невский” в Сочи мы решили сгладить волну негатива и возмещать стоимость
Некоторые отельеры даже склонны снижать стоимость проживания и предоставлять скидки. По словам Фурсовой из сети отелей «ЭкоДом», стоимость номеров уже снизилась на 30%.
Испугавшись ограничений, туристы ринулись искать съемное жилье в частном секторе. «Локальный пик спроса наблюдался в конце июня (
Краснодарские рантье, услышав про жесткие ограничения для гостиничных объектов, не растерялись и сразу же подняли цены — даже не дождавшись всплеска спроса.
Ставка посуточной аренды за месяц в Сочи (базовая ставка 4000 рублей) прибавила 6%, в Геленджике и Анапе — 13% и 10% соответственно. Арендодатели делают определенную надбавку к базовой ставке на период самого высокого спроса — в среднем на 40% по рынку. Однако диапазон шире — от 10% до 70%. То есть реальная ставка на август на курортах Краснодарского края — порядка 5400 рублей в сутки.
«Сложнее всего приходится арендаторам, которые самостоятельно подбирают жилье для временного проживания, не заключая должным образом договоры, — говорит директор федеральной компании “Этажи” в Сочи Павел Быков. — В итоге до заселения цена может значительно вырасти или собственники найдут более выгодного для них арендатора и просто откажут в заселении». По словам эксперта, на фоне новостей цены на месячную аренду прибавили в среднем по 5000 рублей. Если однокомнатная квартира стоила 35 000 рублей, то через неделю [после 24 июня. — Forbes] стала стоить 40 000 рублей. Если двушка стоила 45 000 — стала 50 000 рублей. По данным «Миэль», появился тренд на совместную долгосрочную аренду жилья, когда туристы из одного города или родственники снимают жилье на продолжительный срок с целью попеременного отдыха — так выходит дешевле, чем снимать посуточно.
По мнению Попова и Быкова, рост цен на жилье в частном секторе на Кубани еще продолжится. «Несмотря на то что уже с 1 июля при заселении обязателен тест ПЦР, многие туристы отмечают, что у них не запрашивали данные документы в тех же гостевых домах. То есть ограничения пока что коснулись сетевых отелей. Это несколько охладило спрос на частный сектор Краснодарского края. Однако мы все равно ожидаем рост ставок в течение ближайших недель еще примерно на 10%. Для тех, кто не успеет пройти вакцинацию до 1 августа, не придется отказываться от поездки — сделать прививку можно будет уже на месте. То есть конкуренция с гостиницами сохранится — частный сектор не сможет повысить цены еще на 20−30%», — считает Попов.
Что будут делать отельеры в связи с нововведениями? Пока они ждут и разрабатывают возможную форму добровольного согласия на вакцинацию. «Будем принимать туристов с отрицательным
«Информации о том, как это все будет организовано, нет, кроме того, что собираются взимать штрафы с тех туристов, которые не вакцинируются в течение трех дней с заселения, — рассказывает глава АТОР Майя Ломидзе. — Непонятно, как эти штрафы будут взимать: они должны будут через три дня продемонстрировать справку с печатью, что получили первую инъекцию, иначе их выселят из отеля, или с них возьмут штраф и они будут жить дальше?».
«Думаю, отели будут уклоняться от этой навязанной обязанности, и сопротивление туристов будет серьезным, — рассуждает Ромашкин из “Дельфина”. — Можно отловить пару туристов и показательно их наказать, но в целом мощности отлавливать всех вряд ли есть — это от 100 000 до 120 000 человек в сутки. И к тому же туристы