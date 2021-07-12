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17:25 (мск), источник: Forbes

«Это выглядело как издевательство»: что происходит на курортах Краснодарского края из-за ковидных ограничений

Из-за введения ограничений краснодарские отели уже опустели на 15−20%, и дальше будет только хуже. Зато сдающие курортное жилье частники подняли цены на 5−10%. Регуляторная активность властей края бьет рекорды — за неполные 20 дней это уже третья корректировка ограничений по въезду туристов. Forbes пообщался с участниками рынка и выяснил, как отразились и как еще отразятся ограничения на их бизнесе.

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Источник: РИА "Новости"

Утром 9 июля в Тelegram-канале губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева появилось сообщение, что для туристов в регионе вводится обязательная вакцинация. «Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», — написал губернатор.

Других подробностей в течение рабочего дня не было. Игроков рынка известие не обрадовало. «Выселить одного человека можно, сто тысяч — как-то нереально, — рассуждал в разговоре с Forbes гендиректор туроператора “Дельфин” Сергей Ромашкин. — Механизмы реализации этого плана непонятны. Если турист приехал и заселился в отель, я предполагаю, что выгнать его оттуда через три дня не получится. Как это юридически корректно можно будет осуществить — не понимаю. Туристы имеют все основания отказаться от вакцинации, могут просто не выходить из номера, словно их там нет, или у них может повыситься температура и они могут сказать, что из-за этого не хотят вакцинироваться. Я не знаю способов, как можно в таких случаях повлиять на ситуацию. Моей фантазии не хватает».

Только вечером на официальном сайте администрации Краснодарского края появилось разъяснение: заселиться в отель турист может при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, и «обязательно — добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения». Обратиться в прививочный пункт турист должен самостоятельно, а если он этого не сделает, «ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 000 рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ».

По данным администрации региона на 12 июля, в Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 219 случаев COVID-19. По данным на 24 июня, зарегистрировали 123 заболевших.

«Отменили около 30% бронирований»

«Сыну 13 лет, надо ли ему сдавать тест? А если 14 лет? А мне? Одни приехали и подняли шум: «Почему вы нам не сообщили о новых правилах? Нам что, теперь на улице оставаться?» — описывает руководитель расположенного в Анапе гостиничного комплекса «Альбатрос» Эдварт Делиболтоян недоумение посетителей, столкнувшихся с новыми правилами размещения в отелях и гостиницах Краснодарского края, вступившие в силу с 1 июля.

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24 июня губернатор Краснодарского края подписал постановление № 369. Согласно ему, заселяться в отели, гостиницы, пансионаты и санатории Краснодарского края с 1 июля туристы могут только при наличии отрицательного ПЦР-теста, а с 1 августа — сертификата о вакцинации. «Крайне мало времени было дано гостям, которые заезжают в начале июля. В связи с этим столкнулись и с незаездами, и с отменами, и даже с агрессией гостей. Люди, планируя свой отдых, планируют и бюджет, который также пострадал», — рассказывает руководитель отдела продаж сети отелей «ЭкоДом» в Сочи Анастасия Фурсова.

Речь идет о том, что сама процедура сдачи теста довольно затратная. «У нас отели среднего класса, 2−3 звезды, и ориентированы на семьи с детьми. Средняя цена тура у наших клиентов на всю семью — 40 000−50 000 рублей. Если делать ПЦР-тесты на четверых-пятерых — это треть путевки, — говорит директор по стратегическому развитию ГК «Мультитур» Маргарита Назарова.

Цифры заполняемости, которые в июне радовали отельеров, поползли вниз.

Средняя загрузка наших отелей на сегодня — 77−80%. 24 июня (дата публикации постановления № 369, вводящего ограничения в Краснодарском крае. — Forbes) мы были заполнены на 95%.
Маргарита Назарова.

Прогнозы Назаровой на август — снижение загрузки до 60%.

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«У нас отменили около 30% бронирований. Сначала отказы поступали преимущественно на июль, в последние дни и на август тоже, и даже на сентябрь — октябрь. Ситуация некритическая, но однозначно неприятная, — рассказывает Делиболтоян. — У нас маленький отель, 50 номеров. В мае загрузка у нас была на 4% ниже по сравнению с маем 2019 года, а уже в июне мы вышли в плюс на 12%. Сейчас я уверен, что и июль, и август закончим с минусом. Мы живем весь год за счет лета, многие зимой закрываются, но мы работаем, нам будет сложнее содержать коллектив в межсезонье».

По данным Cushman & Wakefield, в мае средняя заполняемость сочинских отелей была на уровне 67%, в июне — 70−80%. Снижение количества туристов, по словам руководителя департамента гостиничного бизнеса и туризма C&W Марины Смирновой, уже ощущается — как из-за аномальных дождей, так и из-за ограничений, связанных с коронавирусом. «В июле количество отмен может возрасти, по нашим оценкам, в пределах 15−20%. Первый месяц лета, июнь, судя по всему, станет рекордным летним месяцем, успех которого уже не повторится в июле и августе», — подытоживает руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова.

«Это выглядело как издевательство»

Власти Кубани уже трижды смягчали введенные ограничения. Первый раз, 30 июня, за день до начала «жесткого сезона», прибывающих разрешили заселять не только при наличии справки о сдаче ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, но также при предъявлении медицинского документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом в последние полгода. Детям до семи лет ПЦР-тест разрешили не сдавать. Вторая правка последовала 2 июля, разрешив детям до 14 лет размещаться без справок.

У опрошенных Forbes отельеров послабления вызывают неоднозначную реакцию. Некоторые считают их разумными и приносящими очевидную пользу бизнесу. «Увеличение возраста детей до 14 лет затронуло 70−80% наших гостей. Мы ориентированы на семейный отдых, для нас это существенно», — замечает Назарова. По-настоящему край «спасло» бы, настаивает Назарова, если бы «сделали, как в Турции и Крыму», где среди обязательных требований — только ПЦР-тесты.

Есть отельеры, которые считают, что смягчение ограничений — «для разговора». Некоторые же выразили недовольство хаотичностью решений.

Постановление дописывали два раза, и выглядело это, мягко говоря, как издевательство. В один день мы были вынуждены продержать гостей на ресепшн пять часов из-за того, что у них не был готов тест на ребенка семи лет. В 17:00 пришел тест, а в 17:10 мы узнали, что он им и не нужен был!
Анастасия Фурсова
сеть отелей «ЭкоДом»

Объяснения чиновников только увеличивали путаницу. «Пункты, где можно сдать ПЦР-тест, [оборудуют] прямо в санатории, гостинице, отеле, пансионате… По каким-то причинам отдыхающий гость не может сдать тест у себя дома — пожалуйста, при размещении он может это сделать. Он будет находиться в комнате <…> до тех пор, пока не придет ответ какой-то по ПЦР. <…> [Если] отрицательный — тогда он сможет выйти из своего номера. Условия готовы создавать», — цитирует ТАСС слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

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Однако у опрошенных Forbes отельеров организация сдачи теста на территории отеля вызывает опять же недоумение. «В постановлении сказано, что гости имеют право заселяться только при наличии отрицательного ПЦР-теста. А если они приехали, заселились в отель и мы только начинаем брать у них анализы, получается, мы уже нарушаем постановление губернатора и нас можно привлекать к ответственности?» — вопрошает Делиболтоян.

Некоторые участники рынка подошли к проблеме иначе. «С введением ограничений у 80% наших гостей проснулся ярко выраженный инстинкт протеста и полное нежелание сдавать тесты ПЦР, поэтому в наших отелях “Лермонтов”, “Кижи” и “Невский” в Сочи мы решили сгладить волну негатива и возмещать стоимость ПЦР-тестов в июле при проживании от пяти дней», — говорит коммерческий директор УК «Группа отелей Русские сезоны» Инна Рындина. Компенсируют стоимость теста всем постояльцем старше 14 лет и в сети отелей Alean Family Resort Collection (входит в ГК Алеан, владельцы Андрей и Илья Умановские).

Некоторые отельеры даже склонны снижать стоимость проживания и предоставлять скидки. По словам Фурсовой из сети отелей «ЭкоДом», стоимость номеров уже снизилась на 30%.

Кому это выгодно

Испугавшись ограничений, туристы ринулись искать съемное жилье в частном секторе. «Локальный пик спроса наблюдался в конце июня (24—29 июня) — рынок отреагировал на введенные ограничения при заселении. Туристы стали искать альтернативные варианты для проживания в частном секторе, — говорит руководитель аналитического центра Циан Алексей Попов. — Однако уже в июле спрос вернулся обратно к средним значениям».

Краснодарские рантье, услышав про жесткие ограничения для гостиничных объектов, не растерялись и сразу же подняли цены — даже не дождавшись всплеска спроса.

Ставка посуточной аренды за месяц в Сочи (базовая ставка 4000 рублей) прибавила 6%, в Геленджике и Анапе — 13% и 10% соответственно. Арендодатели делают определенную надбавку к базовой ставке на период самого высокого спроса — в среднем на 40% по рынку. Однако диапазон шире — от 10% до 70%. То есть реальная ставка на август на курортах Краснодарского края — порядка 5400 рублей в сутки.
Алексей Попов
руководитель аналитического центра Циан

«Сложнее всего приходится арендаторам, которые самостоятельно подбирают жилье для временного проживания, не заключая должным образом договоры, — говорит директор федеральной компании “Этажи” в Сочи Павел Быков. — В итоге до заселения цена может значительно вырасти или собственники найдут более выгодного для них арендатора и просто откажут в заселении». По словам эксперта, на фоне новостей цены на месячную аренду прибавили в среднем по 5000 рублей. Если однокомнатная квартира стоила 35 000 рублей, то через неделю [после 24 июня. — Forbes] стала стоить 40 000 рублей. Если двушка стоила 45 000 — стала 50 000 рублей. По данным «Миэль», появился тренд на совместную долгосрочную аренду жилья, когда туристы из одного города или родственники снимают жилье на продолжительный срок с целью попеременного отдыха — так выходит дешевле, чем снимать посуточно.

По мнению Попова и Быкова, рост цен на жилье в частном секторе на Кубани еще продолжится. «Несмотря на то что уже с 1 июля при заселении обязателен тест ПЦР, многие туристы отмечают, что у них не запрашивали данные документы в тех же гостевых домах. То есть ограничения пока что коснулись сетевых отелей. Это несколько охладило спрос на частный сектор Краснодарского края. Однако мы все равно ожидаем рост ставок в течение ближайших недель еще примерно на 10%. Для тех, кто не успеет пройти вакцинацию до 1 августа, не придется отказываться от поездки — сделать прививку можно будет уже на месте. То есть конкуренция с гостиницами сохранится — частный сектор не сможет повысить цены еще на 20−30%», — считает Попов.

«Оспаривать в судах какие-то  глупые идеи»

Что будут делать отельеры в связи с нововведениями? Пока они ждут и разрабатывают возможную форму добровольного согласия на вакцинацию. «Будем принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом и разработаем форму добровольного согласия, где будут заполняться данные гостя, — говорит Марина Назарова. —  Пока не знаем, как будет осуществляться контроль, ждем консультации или инструкций от администрации края».

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«Информации о том, как это все будет организовано, нет, кроме того, что собираются взимать штрафы с тех туристов, которые не вакцинируются в течение трех дней с заселения, — рассказывает глава АТОР Майя Ломидзе. — Непонятно, как эти штрафы будут взимать: они должны будут через три дня продемонстрировать справку с печатью, что получили первую инъекцию, иначе их выселят из отеля, или с них возьмут штраф и они будут жить дальше?».

«Думаю, отели будут уклоняться от этой навязанной обязанности, и сопротивление туристов будет серьезным, — рассуждает Ромашкин из “Дельфина”. — Можно отловить пару туристов и показательно их наказать, но в целом мощности отлавливать всех вряд ли есть — это от 100 000 до 120 000 человек в сутки. И к тому же туристы все-таки едут отдыхать, а не сражаться за свои конституционные права и оспаривать в судах глупые какие-то идеи».

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