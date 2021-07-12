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19:31 (мск), источник: Секрет Фирмы

Акции Virgin Galactic рухнули после бурного роста. Инвесторы испугались SPO

Котировки Virgin Galactic рухнули после бурного роста на фоне успешного суборбитального полёта основателя компании Ричарда Брэнсона. Акции упали, после того как Virgin Galactic сообщила о намерении выпустить на рынок дополнительные бумаги на сумму $500 млн. Заработавшие на взлёте инвесторы посчитали, что лучше зафиксировать прибыль и продать акции.

Источник: AP 2021

Котировки космической компании, первой отправившей на орбиту Земли миллиардера, активно росли на премаркете понедельника — первого дня торгов после полёта Брэнсона.

В первую минуту после открытия Нью-Йоркской биржи акции подорожали на 21,9% — до $59,99 за бумагу.

Однако затем рост замедлился. Причиной стало объявление Virgin Galactic о намерении провести SPO — дополнительную продажу акций на $500 млн. SPO не подразумевает дробления акций или выпуска новых ценных бумаг, что автоматически снижает ценность каждой из них. Однако процедура увеличивает количество акций в свободном обращении. Это обычно приводит к временному падению или остановке роста их стоимости.

В результате к 17:20 мск акции компании упали более чем на 13,3%, до $43,11.

Заявление компании вызвало лавинообразную распродажу: чем больше дешевели акции, тем больше владельцев захотели продать их и зафиксировать прибыль.

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Акции Virgin Galactic на протяжении года несколько раз заметно дорожали на фоне новостей о подготовке к полёту. Последний всплеск был 2 июля, когда стала известна дата запуска: котировки фирмы на премаркете взлетели до $59,33 за акцию. Бурный рост наблюдался и в июне, а среди самых активных инвесторов в Virgin Galactic оказались россияне. Преисполненные благодарности за полученный доход, они буквально завалили инстаграм Ричарда Брэнсона, желая ему удачного полёта и дальнейшего роста акций.

Ричард Брэнсон отправился в космос на собственном корабле 11 июля. В воздух 70-летнего миллиардера подняло судно VSS Unity, которое разработала его компания Virgin Galactic. Помимо Брэнсона на борту было два пилота и три члена экипажа — астронавты Сириша Бандла, Колин Бэннетт и Бэт Мозес. Полёт длился примерно час, из которых несколько минут пассажиры провели в невесомости. Корабль благополучно приземлился в космопорту America в Нью-Мексико.

Брэнсону, ставшему первым миллиардером за пределами Земли, удалось обогнать другого предпринимателя, Джеффа Безоса, который полетит в космос 20 июля. Корабль Брэнсона поднялся на высоту свыше 80 км, что ниже линии Кармана — общепринятой границы космоса, расположенной в 100 км над уровнем моря, — но выше отметки по версии ВВС США.

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