Акции Virgin Galactic рухнули после бурного роста. Инвесторы испугались SPO

Котировки космической компании, первой отправившей на орбиту Земли миллиардера, активно росли на премаркете понедельника — первого дня торгов после полёта Брэнсона.
В первую минуту после открытия Нью-Йоркской биржи акции подорожали на 21,9% — до $59,99 за бумагу.
Однако затем рост замедлился. Причиной стало объявление Virgin Galactic о намерении провести SPO — дополнительную продажу акций на $500 млн. SPO не подразумевает дробления акций или выпуска новых ценных бумаг, что автоматически снижает ценность каждой из них. Однако процедура увеличивает количество акций в свободном обращении. Это обычно приводит к временному падению или остановке роста их стоимости.
В результате к 17:20 мск акции компании упали более чем на 13,3%, до $43,11.
Заявление компании вызвало лавинообразную распродажу: чем больше дешевели акции, тем больше владельцев захотели продать их и зафиксировать прибыль.
Акции Virgin Galactic на протяжении года несколько раз заметно дорожали на фоне новостей о подготовке к полёту. Последний всплеск был 2 июля, когда стала известна дата запуска: котировки фирмы на премаркете взлетели до $59,33 за акцию. Бурный рост наблюдался и в июне, а среди самых активных инвесторов в Virgin Galactic оказались россияне. Преисполненные благодарности за полученный доход, они буквально завалили инстаграм Ричарда Брэнсона, желая ему удачного полёта и дальнейшего роста акций.
Ричард Брэнсон отправился в космос на собственном корабле 11 июля. В воздух 70-летнего миллиардера подняло судно VSS Unity, которое разработала его компания Virgin Galactic. Помимо Брэнсона на борту было два пилота и три члена экипажа — астронавты Сириша Бандла, Колин Бэннетт и Бэт Мозес. Полёт длился примерно час, из которых несколько минут пассажиры провели в невесомости. Корабль благополучно приземлился в космопорту America в Нью-Мексико.
Брэнсону, ставшему первым миллиардером за пределами Земли, удалось обогнать другого предпринимателя, Джеффа Безоса, который полетит в космос 20 июля. Корабль Брэнсона поднялся на высоту свыше 80 км, что ниже линии Кармана — общепринятой границы космоса, расположенной в 100 км над уровнем моря, — но выше отметки по версии ВВС США.