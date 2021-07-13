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13:04 (мск), источник: Секрет Фирмы

В легализации биткоинов увидели угрозу крушения экономики Сальвадора

Использование биткоинов в качестве официальной денежной единицы несёт угрозу для экономики Сальвадора, считают аналитики банка JPMorgan. Криптовалюта недостаточно ликвидна, а 90% цифровых монет не меняли своих владельцев в течение последнего года. Это может негативно повлиять на финансовую систему Сальвадора, который стал первой страной, легализовавшей биткоин как валюту.

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Источник: Reuters

Аналитики JPMorgan считают, что у Сальвадора может возникнуть ряд сложностей при использовании биткоина как официального средства платежей, сообщил Bloomberg.

При конвертации криптовалюты в доллар может нарушиться платёжный баланс и налогово-бюджетная стабильность страны.
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Ранее профессор прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке заявил, что легализация биткоина может полностью разрушить экономику Сальвадора. По его мнению, все доллары могут быть выведены из Сальвадора путём конвертации в цифровые деньги: «Большая проблема с криптовалютами в целом заключается в том, что вы не можете превратить их в настоящее законное платёжное средство, которое можно использовать дёшево и быстро».

В конце июня президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что каждый взрослый житель страны получит $30 в биткоинах. Для этого надо установить специальное приложение с функцией криптокошелька Chivo. По словам главы государства, бесплатная раздача криптовалюты проводится для её популяризации.

В начале июня Сальвадор заявил о признании биткоина официальной валютой, после чего она подорожала сразу на 10%. Закон о легализации биткоина должен вступить в силу 7 сентября. Криптовалюта поднималась выше $37 570, позже скорректировавшись до $36 880. Сейчас биткоин торгуется на уровне $33 250.

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