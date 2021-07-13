В легализации биткоинов увидели угрозу крушения экономики Сальвадора

Аналитики JPMorgan считают, что у Сальвадора может возникнуть ряд сложностей при использовании биткоина как официального средства платежей, сообщил Bloomberg.
При конвертации криптовалюты в доллар может нарушиться платёжный баланс и налогово-бюджетная стабильность страны.
Ранее профессор прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке заявил, что легализация биткоина может полностью разрушить экономику Сальвадора. По его мнению, все доллары могут быть выведены из Сальвадора путём конвертации в цифровые деньги: «Большая проблема с криптовалютами в целом заключается в том, что вы не можете превратить их в настоящее законное платёжное средство, которое можно использовать дёшево и быстро».
В конце июня президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что каждый взрослый житель страны получит $30 в биткоинах. Для этого надо установить специальное приложение с функцией криптокошелька Chivo. По словам главы государства, бесплатная раздача криптовалюты проводится для её популяризации.
В начале июня Сальвадор заявил о признании биткоина официальной валютой, после чего она подорожала сразу на 10%. Закон о легализации биткоина должен вступить в силу 7 сентября. Криптовалюта поднималась выше $37 570, позже скорректировавшись до $36 880. Сейчас биткоин торгуется на уровне $33 250.